Немецкое качество: Porsche 911 проехал более 360 000 км за 9 лет без неисправностей (фото)

Купе Porsche 911 2017 года продемонстрировало неплохую выносливость. Спорткар без проблем проехал 360 тыс. км и его продолжают активно эксплуатировать.

Американец Джефф Роудс выбрал Porsche 911 Carrera в качестве авто для путешествий. Спорткар не подводит его, сообщает сайт Motor.es.

Джефф Роудс любит путешествовать на автомобиле по территории США с палаткой на крыше. Porsche 911 Carrera эксплуатировался как летом, так и зимой, а его пробег достиг 362 тыс. км.

На крыше авто раскладывается палатка Фото: Motor.es

К примеру, в 2025 году американец придумал для себя челлендж — посетить 51 разный национальный парк в США за 50 дней. В путешествие он отправился именно на Porsche 911 и преодолел 40 000 км, проехав через 48 штатов.

Джефф Роудс рассказал, что спорткар надежный и его 3,0-литровая турбошестерня на 370 сил не создает проблем. Даже расход топлива умеренный.

Как ни странно, основные расходы — не на запчасти или расходники, а на шины. Porsche 911 стирает их довольно активно: передние покрышки приходится менять примерно каждые 40 000 км, а вот задние — раз в 13-14 тыс. км.

Porsche 911 Carrera эксплуатировали летом и зимой Фото: Motor.es

Резина в Porsche 911 Carrera 20-дюймовая, поэтому, пара шин стоит более 1000 долларов. За последнее время американский путешественник потратил 7000 долларов только на покрышки.

