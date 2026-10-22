Ексклюзив за мільйони: Gunther Werks створила Porsche на 860 сил на честь легенди Формули-1

Американська компанія Gunther Werks створила ексклюзивний Porsche 911 Turbo Brundle Edition потужністю 860 к.с. Автомобіль розробили спільно з дизайнеркою Чарлі Брандл на честь гоночної кар'єри її батька, колишнього пілота Формули-1 Мартіна Брандла.

Про це пише видання Motor1.

Спеціальна версія отримала унікальне двоколірне перламутрове забарвлення, натхненне одним зі старих гоночних шоломів Мартіна. На задній частині кузова розмістили напис "BRUNDLE", а на підголівниках легких карбонових сидінь — його ініціали MB. Ім'я гонщика також прикрашає ковані магнієві колісні диски та дверні пороги.

Gunther Werks Brundle Edition Turbo Фото: Gunther Werks

До автомобіля додається шолом Bell у відповідному дизайні з особистим підписом Мартіна Брандла. Загалом Gunther Werks планує випустити лише п'ять таких авто.

Gunther Werks Brundle Edition Turbo Фото: Gunther Werks

Під капотом у задній частині розташований 4,0-літровий опозитний шестициліндровий двигун із турбонаддувом. Він розвиває 860 к.с. і 827 Нм крутного моменту. Силовий агрегат працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач.

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Gunther Werks Brundle Edition Turbo Фото: Gunther Werks

Для поліпшення керованості автомобіль оснащений спеціально розробленою підвіскою на подвійних поперечних важелях, аеродинамічними елементами для збільшення притискної сили та карбон-керамічними гальмами Brembo.

Gunther Werks Brundle Edition Turbo

Для Чарлі Брандл цей проєкт став особистим способом вшанувати кар'єру батька. Мартін Брандл виступав у Формулі-1, вигравав чемпіонат світу з перегонів на спортивних авто, а також здобував перемоги в гонках на витривалість "24 години Ле-Мана" та "24 години Дейтони".

Мартін Брандл Фото: Вікіпедія Gunther Werks Brundle Edition Turbo Фото: Gunther Werks

Вартість Porsche 911 Turbo Brundle Edition поки не оголосили. З огляду на обмежений тираж і те, що Gunther Werks створює автомобілі вартістю понад мільйон доларів, спеціальна версія, ймовірно, буде дуже дорогою.

Раніше повідомлялося, що Porsche розробляє новий суперкар, який перевершить модель 911.

Також компанія має намір представити бензинову альтернативу кросоверу Macan.