Не BMW і не Mercedes: названо 4 недорогі авто, які можуть пережити сотні тисяч кілометрів

Експерти назвали чотири компактні авто 2026 року, які вирізняються надійністю та помірними витратами на обслуговування. До списку увійшли Honda Civic, Toyota Corolla, Mazda3 та Hyundai Elantra.

Видання GoBankingRates опитало автомобільних експертів, які рекомендували чотири моделі для тривалої експлуатації.

Під час вибору авто важливо враховувати не лише початкову вартість, а й майбутні витрати на ремонт та технічне обслуговування.

Honda Civic

Стартова ціна — 24 695 доларів (приблизно 1,08 млн грн).

Honda Civic відома економною витратою пального, безпекою та невисокими витратами на утримання. За оцінками CarEdge, обслуговування автомобіля протягом перших 10 років коштуватиме в середньому 5634 долари (близько 247 тис. грн).

Honda Civic Фото: Honda

Автомобільний експерт Роб Діллан зазначив, що двигуни Honda за належного обслуговування можуть проходити до 200 тисяч миль, тобто приблизно 322 тисячі кілометрів. Ще одна перевага Civic — поєднання сучасних технологій із конструкцією, яка не потребує надмірно складного обслуговування.

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Toyota Corolla

Стартова ціна — 22 925 доларів (приблизно 1 млн грн).

Toyota Corolla експерти відзначають за надійність, економічність і доступне обслуговування. За підрахунками CarEdge, витрати на утримання моделі протягом перших 10 років становитимуть близько 4434 доларів (195 тис. грн). Це на 1312 доларів (приблизно 58 тис. грн) менше за середній показник для автомобілів.

Toyota Corolla Фото: Toyota

За словами експертів, Corolla може долати від 250 до 300 тисяч миль (402–483 тисячі кілометрів) без серйозних ремонтів. Цьому сприяє перевірена конструкція основних вузлів і агрегатів, розрахована на звичайні умови експлуатації.

Mazda3

Стартова ціна — 24 550 доларів (приблизно 1,08 млн грн).

Седан Mazda3 2026 року поєднує помірну вартість, комфорт, сучасне оснащення та системи безпеки. За оцінками CarEdge, обслуговування автомобіля протягом перших 10 років обійдеться приблизно у 5928 доларів (260 тис. грн).

Mazda3 2025 Фото: Mazda

Експерти звертають увагу на продуману конструкцію силових агрегатів Mazda, яка не передбачає надмірного ускладнення основних систем. Багато функцій безпеки доступні вже в базовій комплектації, а дорожчі версії пропонують додаткове оснащення та комфортніші умови для водія.

Hyundai Elantra

Стартова ціна — 23 870 доларів (приблизно 1,05 млн грн).

Hyundai Elantra 2026 року стала найдешевшою в обслуговуванні серед чотирьох моделей за початковою ціною вона поступається лише Corolla. За даними CarEdge, витрати на технічне обслуговування протягом перших 10 років становитимуть близько 6339 доларів (279 тис. грн).

Hyundai Elantra Фото: Hyundai

Серед переваг моделі експерти називають економну витрату пального, сучасні технології та гарантійне покриття Hyundai. Elantra підходить як для щоденних поїздок, так і для тривалих подорожей.

Усі чотири моделі експерти рекомендують як варіанти для тих, хто шукає компактне авто з розрахунком на багаторічне використання та хоче контролювати витрати на його утримання.

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