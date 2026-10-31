Программное обеспечение автомобилей имеет сотни уязвимостей: где ученые обнаружили слабые места

Исследователи из шведского Гетеборгского университета и Технологического университета Чалмерса проанализировали 413 ранее зарегистрированных уязвимостей автомобильного программного обеспечения. Выяснилось, что более трети из них связаны с посторонними приложениями и онлайн-сервисами.

Шведские ученые определили, что 36,2% изученных "брешей" включает мобильные и веб-приложения, а также облачные сервисы, которые хранят и обрабатывают данные на удаленных компьютерах. Об этом пишет ресурс Science Alert.

Приложения и облачные сервисы, связанные с автомобилем, могут хранить данные о том, куда транспорт путешествует и как используется, а иногда и данные о его владельце, рассказал исследователь в области разработки программного обеспечения Шриджита Басу, работающий в обоих учреждениях.

Кроме того, развлекательные и телематические системы могут обмениваться данными с другими компонентами транспортного средства, а низкая безопасность может позволить посторонним лицам получить доступ к этим данным.

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Чтобы выяснить, где были сосредоточены недостатки, исследователи собрали записи, связанные с автомобилями, с января 2022 года по сентябрь 2024 года в Национальной базе данных уязвимостей США, сравнив свои результаты с исследованиями, охватывающими 2010–2019 годы.

Анализ показал, что наибольшие группы уязвимостей связаны с написанием кода и дизайном.

Также команда проверила, как уязвимости попадают в автомобильное программное обеспечение через уже готовые компоненты кода, называемые библиотеками. Разработчики берут эти блоки, самостоятельно не выписывая каждую функцию. В итоге, в ходе отдельного расследования было выявлено 827 уязвимых библиотек.

Автомобиль и системы, с которыми он взаимодействует. Красные звезды обозначают потенциальные векторы атак Фото: из открытых источников

Поэтому специалисты предлагают производителям изучать, какие компоненты входят в их программное обеспечение, регулярно сканировать библиотеки, полученные от других разработчиков, следить за сообщениями об ошибках и иметь план применения исправлений.

По словам Басу, безопасность "должна быть встроена с самого начала и проверяться на протяжении всего срока службы транспортного средства", рекомендуя отделять систем, отвечающие за вождение, от развлекательных.

Автовладельцам специалист рекомендовал поддерживать программное обеспечение в актуальном состоянии, выбирать надежные пароли, используемые только для учетных записей автомобилей, защищать приложения для телефонов и проверять, какие службы имеют разрешение на доступ к местоположению и личным данным.

В то же время Басу подчеркнул, что полученные результаты не означают, что каждая из выявленных уязвимостей может быть использована злоумышленником при удаленном доступе или обеспечивает доступ к управлению вождением. Исследование также не может установить, какая доля автомобилей может быть взломана.

Исследование было опубликовано в Журнале качества программного обеспечения.

Напомним, хакеры смогли проникнуть в систему Shark 6 автопроизводителя BYD. Специалисты Fortify Labs смогли получить доступ к данным о местоположении автомобиля и телефонных звонках, совершенных в нем, а также продемонстрировали возможность удаленного управления фарами и "дворниками".

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