Жених-сирота обратился к соцсетям: в Китае состоялась одна из крупнейших свадеб в истории (видео)

24-летний Сяо Сяо Сюй из города Чжаотун в провинции Юньнань в Китае, рано потерявший родителей, боялся, что на его свадьбу никто не придет. В отчаянии мужчина пригласил людей из интернета, которые с радостью откликнулись и массово пришли разделить с ним счастливый день.

Молодой человек опубликовал видеоролик в интернете, в котором рассказал, что его отец умер, когда ему было всего три года. Мать вскоре вышла замуж во второй раз, а его с братом оставила заботиться друг о друге. Об этой истории сообщило издание The Indian Express.

У Сяо было мало родственников, которые могли бы прийти на свадьбу. Деньги на само торжество мужчина копил, усердно работая в течение долгого времени. Поэтому он решил, что его счастливый день должен быть насыщенным и по-настоящему радостным.

Пользователи социальных сетей мгновенно отреагировали на искренние слова Сяо. Они пришли не просто ради бесплатного свадебного банкета, но и принесли с собой всё необходимое для грандиозной свадьбы. К тому же, по данным издания NDTV, немало поваров откликнулись и пришли, чтобы готовить для гостей совершенно бесплатно.

Видео дня

Кадры одной из самых грандиозных свадеб в Китае

Кроме того, на свадьбу прибыли люди, которые организовали целый автопарк свадебных автомобилей для молодоженов. Часть интернет-пользователей вызвалась украсить дом молодоженов, а некоторые принесли продукты и раздавали сладости по случаю праздника.

"Искренность этого человека в сочетании с добротой незнакомцев превратила этот праздник в "свадьбу века" в маленькой деревне", — пишут СМИ об этом празднике.

Пользователи социальных сетей также трогательно отреагировали на кадры со свадьбы. Они массово желали молодоженам счастья и благодарили неравнодушных людей, которые нашли время и возможность поддержать искреннего Сяо.

"Они превратили это в настоящий праздник. День, который он никогда не забудет. Вот каким должно быть человечество. Горжусь всеми, кто приехал, и поздравляю молодоженов", — отметил в комментариях под видео один из пользователей.

Пока точно неизвестно, сколько человек приняли участие в свадебных торжествах. Однако в сети этот праздник уже назвали "одной из самых масштабных свадеб в Китае", которую удалось организовать, несмотря на то, что у пары вовсе не было столько средств.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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