"Не холостяк": Цимбалюк эффектно привел свою возлюбленную на шоу "Голос страны" и ответил на вопрос о свадьбе

Украинский актёр Тарас Цимбалюк пришёл на шоу "Голос страны-14", чтобы поддержать свою возлюбленную Елену Светлицкую. Она представила звезду "Холостяка" как своего "возлюбленного, коллегу и друга".

34-летняя актриса театра и кино во время слепого прослушивания исполнила песню Гайтаны "Самотня боса" и поразила тренера проекта Наталью Могилевскую, которая пригласила её в свою команду. Тогда на сцене появился и сам Цимбалюк, который до этого поддерживал свою девушку за кулисами.

Что Цимбалюк и Светлицкая рассказали о своих отношениях

Перед выходом на сцену Елена рассказала ведущей за кулисами, какие у них с Тарасом отношения. Она призналась, что получила много писем от женщин, когда те узнали, что она и Цимбалюк — пара.

"Девушки обожают Тараса. Многие девушки перестали ему писать после того, как он объявил, что находится в отношениях. Начали писать мне, как меня ненавидят, как меня не любят…", — отметила Светлицкая.

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В то же время она добавила, что воспринимает подобные вещи нормально. По словам Елены, многие женщины в Украине хотели бы иметь такого мужа, как Тарас, поэтому такие сообщения для неё не являются чем-то необычным.

Цимбалюк пришел со Светлицкой на "Голос страны"

После выступления Елены на сцену вызвали и Тараса. Звезда шоу "Холостяк" вышел с огромным букетом розовых роз, который торжественно подарил возлюбленной.

Как выяснилось, не все знали об их романе, несмотря на громкие слухи в соцсетях; в частности, Монатик с удивлением спросил, не перестал ли Цимбалюк быть холостяком. Могилевская же решила поинтересоваться у пары, не думают ли они о собственной свадьбе.

"Начинается рубрика „Наши любимые вопросы“. Мы обязательно всем сообщим", — ответил Цимбалюк.

"Мы вас пригласим", — добавила Светличская.

Стоит напомнить, что в августе Цимбалюк официально подтвердил свои отношения со Светлицкой. Актёр опубликовал в соцсетях ряд фотографий с Еленой, на которых пара проводила время вместе, отдыхала и целовалась.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тарас Цимбалюк резко высказался о действиях ТЦК, назвав их "позором и бесчестьем";

Цимбалюк познакомил Светлицкую со своими родителями: они вместе отдыхали в Буковеле.

Кроме того, ранее Цимбалюк продавал свои вещи на платформе подержанных товаров.