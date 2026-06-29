Участник шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк продает свои вещи на платформе подержанных товаров (фото)

Популярный украинский актер Тарас Цимбалюк удивил пользователей сети: на платформе OLX появилосьобъявление о продаже устройства для ухода за зубами. Устройство продается по весьма умеренной цене.

В Интернете появилось объявление, в котором известный артист лично демонстрирует товар. Оно было опубликовано 26 июня 2026 года. На главной фотографии актер лично позирует с устройством в руках.

Тарас Цимбалюк на OLX Фото: скриншот

Основная информация о товаре из объявления:

Название: Ирригатор Philips Sonycare.

Цена: 2 000 грн.

Доставка: Для покупателей доступна услуга "Купить с доставкой", в том числе бесплатная отправка через "Укрпочту".

Тарас лаконично, но уверенно рекомендует устройство будущему владельцу.

"Новый ирригатор Philips. Очень классная вещь, с которой чистка полости рта значительно улучшается. В отличном состоянии".

Профиль продавца по имени Taras был создан недавно — в июне 2026 года, и у него пока нет рейтинга на платформе. Однако необычный лот уже успел вызвать немалый интерес среди пользователей сети: объявление уже просмотрели 406 раз.

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Это не единственная вещь, которую Тарас предлагает приобрести. Среди лотов также есть электрический самокат, личное учебное пособие и даже термочашка, из которой пил "Холостяк".

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