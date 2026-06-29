Холостяк Тарас Цимбалюк продає свої речі на платформі вживаних товарів (фото)

Популярний український актор Тарас Цимбалюк здивував мережу: на платформі OLX з'явилось оголошення про продаж девайсу для догляду за зубами. Пристрій продають за вельми помірну ціну.

В Інтернеті з'явилося оголошення, де відомий артист особисто демонструє товар. Воно було опубліковане 26 червня 2026 року. На головній світлині актор особисто позує з пристроєм у руках.

Тарас Цимбалюк на OLX Фото: скриншот

Основна інформація про товар із оголошення:

Назва: Іригатор Philips Sonycare.

Ціна: 2 000 грн.

Доставка: Для покупців доступна послуга "Купити з доставкою", зокрема безкоштовне відправлення через "Укрпошту".

Тарас лаконічно, але впевнено рекомендує девайс майбутньому власнику.

"Новий іригатор Philips. Дуже класна річ, з якою чищення ротової порожнини значно покращується. Чудовий стан".

Профіль продавця на ім'я Taras було створено нещодавно — у червні 2026 року, і він наразі ще не має сформованого рейтингу на платформі. Проте незвичний лот вже встиг викликати чималий інтерес серед користувачів мережі: оголошення вже переглянули 406 разів.

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Це не єдина річ, яку Тарас пропонує придбати. Серед лотів також є електричний самокат, особистий підручник та навіть термочашка, з якої пив "холостяк".

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