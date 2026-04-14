Водій втікав, буде суд: "випливли" нові подробиці ДТП з Цимбалюком (фото, відео)

У Подільському районі Києва сталася аварія за участю Range Rover. Автомобіль протаранив два авто і залишив місце події. Серед пасажирів виявився відомий актор Тарас Цимбалюк. Він стверджує, що не був за кермом у момент аварії.

Поліція розкрила подробиці нічної ДТП з Тарасом Цимбалюком у столиці поблизу ЖК "Варшавський". Інцидент стався в Подільському районі. За версією правоохоронців, водій Range Rover не втримав контроль над автомобілем і протаранив два припаркованих авто — Hyundai та Mazda.

Водій спочатку втік

Повідомляється, що одразу після зіткнення водій залишив місце аварії, кинувши машину разом із пасажирами. Прибулі на виклик патрульні встановили, що ніхто з учасників події не постраждав.

Одразу після зіткнення водій залишив місце аварії

Пізніше водій самостійно повернувся і визнав свою причетність до аварії. За результатами огляду на нього склали адміністративний протокол. Фінальне рішення по цій справі ухвалюватиме суд.

Версія Тараса Цимбалюка

На ранок після аварії, коли про це почали активно писати медіа, актор прокоментував ситуацію. Він начебто їхав як пасажир, а до початку поїздки справді вживав алкоголь.

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" пояснив, що навідував батьків у Корсунь-Шевченківському. По дорозі туди він сидів за кермом, а назад начебто водієм був його товариш, продюсер і комік Роман Крохін, який не впорався з керуванням. Крохін, своєю чергою, написав в Instagram, що почувається добре.

Тим часом у мережі "випливло" відео, на якому можна побачити, як чоловік схожий на Тараса Цимбалюка виходить саме з водійського сидіння.

