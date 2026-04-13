Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП, — ЗМІ (фото, відео)

Тарас Цимбалюк потрапив в аварію біля столичного ЖК "Варшавський". За попередньою версією, автомобіль, в якому на пасажирському сидінні перебував відомий актор, в'їхав у іншу припарковану машину. Деталі ДТП наразі встановлюються.

Український актор Тарас Цимбалюк під час зіткнення перебував на пасажирському сидінні, а машиною керувала машиною інша особа. Саме тому адміністративний протокол на актора поліція не складала. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

Тарас Цимбалюк потрапив в аварію біля столичного ЖК "Варшавський"

Наразі на офіційних сторінках Цимбалюка в соціальних мережах немає жодної згадки про цей інцидент.

"Вночі біля ЖК Варшавський сталася ДТП за участі Hyundai, Mazda та Land Rover. Нічого б такого — звична аварія, коли перехрестя запарковані із порушенням ПДР, але один з учасників аварії дуже схожий на Тараса Цимбалюка. І, як зазначає автор відео, перебував він не у тверезому стані", — йдеться у Telegram-каналі "Київ оперативний".

