Тарас Цимбалюк попал в ДТП, — СМИ (фото, видео)

Тарас Цимбалюк попал в аварию возле столичного ЖК "Варшавский". По предварительной версии, автомобиль, в котором на пассажирском сиденье находился известный актер, въехал в другую припаркованную машину. Детали ДТП на данный момент устанавливаются.

Украинский актер Тарас Цимбалюк во время столкновения находился на пассажирском сиденье, а машиной управлял другой человек. Именно поэтому административный протокол на актера полиция не составляла. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Сейчас на официальных страницах Цимбалюка в социальных сетях нет никакого упоминания об этом инциденте.

"Ночью возле ЖК Варшавский произошло ДТП с участием Hyundai, Mazda и Land Rover. Ничего бы такого — привычная авария, когда перекрестки запаркованы с нарушением ПДД, но один из участников аварии очень похож на Тараса Цимбалюка. И, как отмечает автор видео, находился он не в трезвом состоянии", — говорится в Telegram-канале "Киев оперативный".

