Водитель убегал, будет суд: "всплыли" новые подробности ДТП с Цимбалюком (фото, видео)

В Подольском районе Киева произошла авария с участием Range Rover. Автомобиль протаранил два авто и покинул место происшествия. Среди пассажиров оказался известный актер Тарас Цимбалюк. Он утверждает, что не был за рулем в момент аварии.

Полиция раскрыла подробности ночного ДТП с Тарасом Цимбалюком в столице возле ЖК "Варшавский". Инцидент произошел в Подольском районе. По версии правоохранителей, водитель Range Rover потерял контроль над автомобилем и протаранил два авто на стоянке — Hyundai и Mazda.

Водитель сначала сбежал

Сообщается, что сразу после столкновения водитель покинул место аварии, бросив машину вместе с пассажирами. Прибывшие на вызов патрульные установили, что никто из участников происшествия не пострадал.

Сразу после столкновения водитель покинул место аварии

Позже водитель самостоятельно вернулся и признал свою причастность к аварии. По результатам осмотра на него составили административный протокол. Финальное решение по этому делу будет принимать суд.

Версия Тараса Цимбалюка

На утро после аварии, когда об этом начали активно писать медиа, актер прокомментировал ситуацию. Он якобы ехал как пассажир, а до начала поездки действительно употреблял алкоголь.

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" объяснил, что навещал родителей в Корсунь-Шевченковском. По дороге туда он сидел за рулем, а обратно якобы водителем был его товарищ, продюсер и комик Роман Крохин, который не справился с вождением. Крохин, в свою очередь, написал в Instagram, что чувствует себя хорошо.

Между тем в сети "всплыло" видео, на котором можно увидеть, как мужчина похожий на Тараса Цимбалюка выходит именно с водительского сиденья.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Герой 14-го сезона реалити-шоу "Холостяк" подтвердил, что действительно попал в аварию на Пасху.

Наталка Денисенко рассказала, почему разорвала 18-летнюю дружбу с актрисой, которой приписывают роман с Цимбалюком.

Кроме того, мы писали, что происходило за кулисами "Холостяка" и сколько заработал Цимбалюк.