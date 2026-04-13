"Я выпил": Цимбалюк признался, что не был трезвым, когда попал в аварию (фото)
Украинский актер и главный герой 14-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк подтвердил, что действительно попал в аварию на Пасху.
Артист признается, что был нетрезв, но за рулем был его товарищ. Цимбалюк вышел на связь в Instagram (taras.tsymbaliuk).
Цимбалюк был нетрезв во время ДТП
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" посетил на праздник родителей в Корсунь-Шевченковском. По дороге туда он сидел за рулем, а обратно, по словам актера, водителем был его товарищ Роман.
"К сожалению, вчера мы попали в ДТП. Самое главное, что все живы и целы. Конечно, как и многие украинцы, в Пасху, мы проводили компанией этот день: я выпил и стал пассажиром, когда выехал от родителей, за рулем моей машины сел мой Роман, который, конечно, не употреблял... Я был рядом. Случилось незапланированное: Ромчик наехал на бордюр клумбы и машину повело. Спасибо, никто не пострадал — и это самое главное. Есть постановление полиции, где в официальных документах эта информация подтверждена", — пояснил Тарас.
Цимбалюк попал в ДТП
Тарас Цимбалюк попал в аварию возле столичного ЖК "Варшавский". По предварительной версии, автомобиль, в котором на пассажирском сиденье находился актер, въехал в другую припаркованную машину.
По данным местных пабликов, в ДТП попали автомобили Hyundai, Mazda и Land Rover. Видео с места происшествия, снятое с многоэтажки, зафиксировало мужчину, похожего на актера.
