"Я випив": Цимбалюк зізнався, що не був тверезим, коли потрапив в аварію (фото)

Український актор та головний герой 14-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк підтвердив, що справді потрапив в аварію на Великдень.

Артист зізнається, що був нетверезим, але кермував авто його товариш. Цимбалюк вийшов на звʼязок в Instagram (taras.tsymbaliuk).

Цимбалюк був нетверезим під час ДТП

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" відвідав на свято батьків у Корсунь-Шевченківському. По дорозі туди він сидів за кермом, а назад, за словами актора, водієм був його товариш Роман.

"На жаль, вчора ми потрапили у ДТП. Найголовніше, що всі живі і цілі. Звісно, як і багато українців, у Великдень, ми проводили компанією цей день: я випив і став пасажиром, коли виїхав від батьків, за кермом моєї машини сів мій Роман, котрий, ясна річ, не вживав… Я був поруч. Трапилось незаплановане: Ромчик наїхав на бордюр клумби і машину повело. Дякувати, ніхто не постраждав — і це найголовніше. Є постанова поліції, де в офіційних документах ця інформація підтверджена", — пояснив Тарас.

Тарас Цимбалюк прокоментував ДТП Фото: Instagram

За кермом був товариш актора Фото: Instagram

Цимбалюк потрапив в ДТП

Тарас Цимбалюк потрапив в аварію біля столичного ЖК "Варшавський". За попередньою версією, автомобіль, в якому на пасажирському сидінні перебував актор, в'їхав у іншу припарковану машину.

За даними місцевих пабліків, у ДТП потрапили автомобілі Hyundai, Mazda та Land Rover. Відео з місця події, зняте з багатоповерхівки, зафіксувало чоловіка, схожого на актора.

