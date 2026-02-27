Тарас Цимбалюк похизувався новим годинником за 40 тисяч євро (фото)

Актор Тарас Цимбалюк продемонстрував у соцмережах розкішні покупки, що одразу викликали жваве обговорення серед підписників. Найбільшу увагу привернув дорогий годинник, модель якого користувачі швидко ідентифікували.

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" та шоу "Холостяк" опублікував світлини на своїй сторінці в Instagram, де показав нові аксесуари. У мережі пишуть, що Цимбалюк придбав годинник Audemars Piguet Royal Oak 15400ST вартістю близько 40 тисяч євро (майже 2 мільйони гривень). У його колекції вже є люксові моделі Rolex, Cartier і Hublot.

Водночас у Threads-акаунті cats_and_watches звернули увагу на деталі циферблата: напис Automatic у нижній частині вказує, що це модель 15400ST, яку випускали у 2012–2019 роках. Пізніша версія 15500ST такого напису не має та отримала оновлений механізм із більшим запасом ходу — 70 годин замість 60 і частотою 4 Гц замість 3 Гц. За підрахунками користувачів, обравши старішу модель, актор міг заощадити приблизно 15 тисяч євро.

Цимбалюк купив новий годинник Фото: Threads

Крім годинника, Цимбалюк похвалився й іншими дорогими речами. Зокрема, він користується iPhone 17 Pro орієнтовною вартістю 60 тисяч гривень, носить шапку бренду Vetements (близько 14 тисяч гривень зі знижкою) та показав парфуми Cristobal від Balenciaga ціною приблизно 320 доларів.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

