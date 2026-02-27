Тарас Цимбалюк похвастался новыми часами за 40 тысяч евро (фото)

Актер Тарас Цимбалюк продемонстрировал в соцсетях роскошные покупки, которые сразу вызвали оживленное обсуждение среди подписчиков. Наибольшее внимание привлекли дорогие часы, модель которых пользователи быстро идентифицировали.

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" и шоу "Холостяк" опубликовал фотографии на своей странице в Instagram, где показал новые аксессуары. В сети пишут, что Цимбалюк приобрел часы Audemars Piguet Royal Oak 15400ST стоимостью около 40 тысяч евро (почти 2 миллиона гривен). В его коллекции уже есть люксовые модели Rolex, Cartier и Hublot.

В то же время в Threads-аккаунте cats_and_watches обратили внимание на детали циферблата: надпись Automatic в нижней части указывает, что это модель 15400ST, которая выпускалась в 2012-2019 годах. Более поздняя версия 15500ST такой надписи не имеет и получила обновленный механизм с большим запасом хода — 70 часов вместо 60 и частотой 4 Гц вместо 3 Гц. По подсчетам пользователей, выбрав более старую модель, актер мог сэкономить примерно 15 тысяч евро.

Цимбалюк купил новые часы Фото: Threads

Кроме часов, Цимбалюк похвастался и другими дорогими вещами. В частности, он пользуется iPhone 17 Pro ориентировочной стоимостью 60 тысяч гривен, носит шапку бренда Vetements (около 14 тысяч гривен со скидкой) и показал духи Cristobal от Balenciaga ценой примерно 320 долларов.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

