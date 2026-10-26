"Не холостяк": Цимбалюк ефектно привів свою кохану на "Голос країни" і відповів на питання про весілля

Український актор Тарас Цимбалюк прийшов на шоу "Голос країни-14", щоб підтримати свою кохану Олену Світлицьку. Вона представила зірку "Холостяка" як свого "коханого, колегу і друга".

34-річна актриса театру та кіно під час сліпого прослуховування виконала пісню Гайтани "Самотня боса" і вразила тренерку проєкту Наталію Могилевську, яка запросила її у свою команду. Тоді на сцені засвітився і сам Цимбалюк, який до того підтримував свою дівчину за кулісами.

Що Цимбалюк і Світлицька розповіли про свої стосунки

Перед виходом на сцену Олена розповіла ведучій за кулісами, які у них із Тарасом стосунки. Вона зізналася про те, що отримала багато листів від жінок, коли вони дізналися про те, що вони з Цимбалюком — пара.

"Дівчата обожнюють Тараса. Багато дівчат перестали йому писати після того, як він оголосив, що перебуває у стосунках. Почали писати мені, як мене ненавидять, як мене не люблять…", — зауважила Світлицька.

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Водночас вона додала, що це сприймає такі речі нормально. За словами Олена, чимало жінок в Україні хотіли б мати такого чоловіка, як Тарас, тому такі повідомлення не є дивиною для неї.

Цимбалюк прийшов зі Світлицькою на "Голос країни"

Після виступу Олени на сцені Тараса також покликали туди. Зірка "Холостяка" вийшов з величезним букетом рожевих троянд, який урочисто подарував коханій.

Як з'ясувалося, не всі знали про їхній роман, попри гучні чутки у соцмережах, зокрема Монатик здивовано запитав про те, чи Цимбалюк вже не є холостяком. Могилевська натомість вирішила поцікавитися у пари, чи не думають вони про власне весілля.

"Починається рубрика "наші улюблені запитання". Ми обов’язково всім повідомимо", — відповів Цимбалюк.

"Ми вас запросимо", — додала Світлицька.

Варто нагадати, що у серпні Цимбалюк офіційно підтвердив свої стосунки зі Світлицькою. Актор оприлюднив у соцмережах низку фотографій з Оленою, на яких пара проводила час разом, відпочивала і цілувалася.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тарас Цимбалюк різко висловився про дії ТЦК, назвавши їх "соромом і ганьбою";

Цимбалюк познайомив Світлицьку з батьками: вони разом відпочивали у Буковелі.

Також раніше Цимбалюк продавав свої речі на платформі вживаних товарів.