"Сором і ганьба": Цимбалюк розкритикував дії ТЦК (фото)

Український актор та герой 14-го сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк різко висловився про дії ТЦК.

У своєму Instagram артист зробив репост відео, на якому військові ТЦК намагаються мобілізувати чоловіка, а один з них штовхає жінку.

Цимбалюк розкритикував ТЦК

"Повна відсутність здорового глузду, моралі. Дуже шкода, що ці антилюдські жести для соціального простору стали, в якійсь мірі, нормою. І те створіння, що на відео штовхнуло жінку, на жаль, не зробить ніяких висновків. Це внутрішній сором і ганьба", — написав Тарас.

Зокрема, актор пригадав, як колись тато розповідав йому про період "єжовщини".

Тарас Цимбалюк розкритикував дії ТЦК Фото: Instagram

"Це було моторошно слухати. Сусід нам давав чітке розуміння і усвідомлення, що воно таке взагалі уособлення зла. Період сталінських репресій, мабуть, став справжнім історичним смаколиком для Путіна, котрий перетворився у найбільшого фанатика Сталіна і не тільки словом, а і ділом. Ми всі так чітко зафіксували, що період панування НКВД з чорними воронками, з тотальним свавіллям і безконтрольщиною — не норма для сьогодення, що ось у нашому поколінні виросла інша структура, яка має право бити людей на вулиці, штовхати жінок, принижувати заброньованих людей, які лишилися в цій країні і тримають економіку на плаву, бо платять величезні податки", — зазначив Цимбалюк.

Видео дня

За словами актора, дуже підозріло поруч з цим культивується корупція в країні.

Цимбалюк розкритикував ТЦК (на скріншоті є нецензурна лексика) Фото: Instagram

Також Тарас порадив підписникам почитати Орвелла.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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