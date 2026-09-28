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Учасниця "Холостяка" з Цимбалюком вагітна: хто в неї буде (фото)

Як виглядає учасниця "Холостяка" Тетяна Довгань
Учасниця "Холостяка" Тетяна Довгань | Фото: Instagram

Учасниця "Холостяка", де головним героєм став Тарас Цимбалюк, Тетяна Довгань оголосила про вагітність. Дівчина вже розсекретила стать дитини.

Радісною подією Довгань поділилась в Instagram (tanya_dvgn). Вона зіграла весілля зі своїм коханим і прямо на святі провела гендер-паті.

Учасниця "Холостяка" вагітна первістком

Тетяна Довгань оприлюднила щемливе відео з весілля, на якому вирішила дізнатись стать майбутнього малюка.

"Дивне це відчуття. Ти знаєш, що просто радієш, що тепер вас троє, але хвилюєшся так, ніби виграєш мільйон доларів", — розповіла Тетяна.

Для гендер-паті Довгань та її чоловік обрали коробку, яку відкрили, і з неї вилетіли повітряні кульки блакитного кольору. Таким чином, пара дізналась, що в них буде хлопчик.

"Багато було передбачень, народних прикмет і особистих відчуттів. Не знаю, як це працює, але у нашому випадку ніхто не помилився", — зазначила Тетяна.

Видео дня
Тетяна Довгань вагітна
Учасниця "Холостяка" вагітна
Фото: Instagram
Тетяна Довгань вагітна
Учасниця "Холостяка" вагітна
Фото: Instagram

Що відомо про Тетяну Довгань

Тетяна Довгань – учасниця 14-го сезону шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком. Дівчина працює у фармацевтичній сфері.

У проєкті Тетяна була недовго. Вона вибула після другого випуску, не отримавши троянди.

У серпні цього року дівчина вийшла заміж. Ім'я свого обранця вона публічно не розкриває.

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