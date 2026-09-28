Учасниця "Холостяка" з Цимбалюком вагітна: хто в неї буде (фото)
Учасниця "Холостяка", де головним героєм став Тарас Цимбалюк, Тетяна Довгань оголосила про вагітність. Дівчина вже розсекретила стать дитини.
Радісною подією Довгань поділилась в Instagram (tanya_dvgn). Вона зіграла весілля зі своїм коханим і прямо на святі провела гендер-паті.
Учасниця "Холостяка" вагітна первістком
Тетяна Довгань оприлюднила щемливе відео з весілля, на якому вирішила дізнатись стать майбутнього малюка.
"Дивне це відчуття. Ти знаєш, що просто радієш, що тепер вас троє, але хвилюєшся так, ніби виграєш мільйон доларів", — розповіла Тетяна.
Для гендер-паті Довгань та її чоловік обрали коробку, яку відкрили, і з неї вилетіли повітряні кульки блакитного кольору. Таким чином, пара дізналась, що в них буде хлопчик.
"Багато було передбачень, народних прикмет і особистих відчуттів. Не знаю, як це працює, але у нашому випадку ніхто не помилився", — зазначила Тетяна.
Що відомо про Тетяну Довгань
Тетяна Довгань – учасниця 14-го сезону шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком. Дівчина працює у фармацевтичній сфері.
У проєкті Тетяна була недовго. Вона вибула після другого випуску, не отримавши троянди.
У серпні цього року дівчина вийшла заміж. Ім'я свого обранця вона публічно не розкриває.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Учасниця реаліті-шоу "Холостяк 14" Ірина Пономаренко розповіла, як пройшло її розставання з Тарасом Цимбалюком та останні дні на проєкті.
- Також учасниця "Холостяка" висловилася про переможницю Надін Головчук. За її словами, телевізійна версія проєкту не повністю відображає реальні події та характери учасників.
Крім того, Надін Головчук потрапила у скандал після публікації дитячого фото із собакою, яке користувачі соцмереж назвали жорстоким і неприйнятним поводженням з твариною.