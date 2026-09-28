Учасниця "Холостяка" з Цимбалюком вагітна: хто в неї буде (фото)

Учасниця "Холостяка", де головним героєм став Тарас Цимбалюк, Тетяна Довгань оголосила про вагітність. Дівчина вже розсекретила стать дитини.

Радісною подією Довгань поділилась в Instagram (tanya_dvgn). Вона зіграла весілля зі своїм коханим і прямо на святі провела гендер-паті.

Учасниця "Холостяка" вагітна первістком

Тетяна Довгань оприлюднила щемливе відео з весілля, на якому вирішила дізнатись стать майбутнього малюка.

"Дивне це відчуття. Ти знаєш, що просто радієш, що тепер вас троє, але хвилюєшся так, ніби виграєш мільйон доларів", — розповіла Тетяна.

Для гендер-паті Довгань та її чоловік обрали коробку, яку відкрили, і з неї вилетіли повітряні кульки блакитного кольору. Таким чином, пара дізналась, що в них буде хлопчик.

"Багато було передбачень, народних прикмет і особистих відчуттів. Не знаю, як це працює, але у нашому випадку ніхто не помилився", — зазначила Тетяна.

Видео дня

Учасниця "Холостяка" вагітна Фото: Instagram Учасниця "Холостяка" вагітна Фото: Instagram

Що відомо про Тетяну Довгань

Тетяна Довгань – учасниця 14-го сезону шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком. Дівчина працює у фармацевтичній сфері.

У проєкті Тетяна була недовго. Вона вибула після другого випуску, не отримавши троянди.

У серпні цього року дівчина вийшла заміж. Ім'я свого обранця вона публічно не розкриває.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Учасниця реаліті-шоу "Холостяк 14" Ірина Пономаренко розповіла, як пройшло її розставання з Тарасом Цимбалюком та останні дні на проєкті.

Також учасниця "Холостяка" висловилася про переможницю Надін Головчук. За її словами, телевізійна версія проєкту не повністю відображає реальні події та характери учасників.

Крім того, Надін Головчук потрапила у скандал після публікації дитячого фото із собакою, яке користувачі соцмереж назвали жорстоким і неприйнятним поводженням з твариною.