Участница шоу "Холостяк" с Цимбалюком беременна: кто у нее родится (фото)

Участница шоу "Холостяк", где главным героем стал Тарас Цимбалюк, Татьяна Довгань объявила о беременности. Девушка уже раскрыла пол ребенка.

Довгань поделилась радостным событием в Instagram (tanya_dvgn). Она сыграла свадьбу со своим возлюбленным и прямо на торжестве устроила гендер-пати.

Участница шоу "Холостяк" беременна первым ребенком

Татьяна Довгань опубликовала трогательное видео со свадьбы, на которой она решила узнать пол будущего малыша.

"Странное это чувство. Ты знаешь, что просто радуешься тому, что вас теперь трое, но волнуешься так, будто выиграла миллион долларов", — рассказала Татьяна.

Для гендер-вечеринки Довгань и её муж выбрали коробку, которую открыли, и из неё вылетели воздушные шарики голубого цвета. Таким образом, пара узнала, что у них родится мальчик.

"Было много предсказаний, народных примет и личных предчувствий. Не знаю, как это работает, но в нашем случае никто не ошибся", — отметила Татьяна.

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Участница шоу "Холостяк" беременна Фото: Instagram Участница шоу "Холостяк" беременна Фото: Instagram

Что известно о Татьяне Довгань

Татьяна Довгань — участница 14-го сезона шоу "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком. Девушка работает в фармацевтической сфере.

Татьяна пробыла в проекте недолго. Она покинула проект после второго выпуска, так и не получив розы.

В августе этого года девушка вышла замуж. Имя своего избранника она публично не раскрывает.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Участница реалити-шоу "Холостяк 14" Ирина Пономаренко рассказала, как прошло её расставание с Тарасом Цимбалюком и последние дни на проекте.

Также участница "Холостяка" высказалась о победительнице Надин Головчук. По её словам, телевизионная версия проекта не полностью отражает реальные события и характеры участников.

Кроме того, Надин Головчук оказалась в центре скандала после публикации детского фото с собакой, которое пользователи социальных сетей назвали жестоким и недопустимым обращением с животным.