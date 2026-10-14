"Стыд и позор": Цимбалюк раскритиковал действия ТЦК (фото)

Украинский актёр и герой 14-го сезона шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк резко высказался о действиях ТЦК.

В своём Instagram артист репостнул видео, на котором военные ТЦК пытаются мобилизовать мужчину, а один из них толкает женщину.

Цимбалюк раскритиковал ТЦК

"Полное отсутствие здравого смысла, морали. Очень жаль, что эти античеловеческие поступки стали, в какой-то мере, нормой в социальном пространстве. И то существо, которое на видео толкнуло женщину, к сожалению, не извлечет из этого никаких уроков. Это внутренний стыд и позор", — написал Тарас.

В частности, актер вспомнил, как когда-то отец рассказывал ему о периоде "ежовщины".

Тарас Цимбалюк раскритиковал действия ТЦК Фото: Instagram

"Это было жутко слушать. Сосед давал нам чёткое понимание и осознание того, что вообще является воплощением зла. Период сталинских репрессий, пожалуй, стал настоящим историческим лакомством для Путина, который превратился в крупнейшего фанатика Сталина не только на словах, но и на деле. Мы все так четко осознали, что период господства НКВД с черными воронками, с тотальным произволом и бесконтролием — не норма для современности, что вот в нашем поколении выросла иная структура, которая имеет право избивать людей на улице, толкать женщин, унижать тех, кто остался в этой стране и держит экономику на плаву, потому что платит огромные налоги", — отметил Цимбалюк.

Видео дня

По словам актера, весьма подозрительно, что на фоне этого в стране процветает коррупция.

Цимбалюк раскритиковал ТЦК (на скриншоте присутствует нецензурная лексика) Фото: Instagram

Кроме того, Тарас посоветовал подписчикам почитать Орвелла.

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