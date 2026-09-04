Цимбалюк познайомив Світлицьку з батьками: вони разом відпочивали в Буковелі (фото)

Український актор Тарас Цимбалюк поділився світлинами зі спільної поїздки до Карпат разом із Оленою Світлицькою та своїми батьками. У соцмережах зірки опублікували кадр із затишної вечері в ресторані та спільне селфі під час підйому на витягу в Буковелі.

Судячи з опублікованих фото в Instagram, компанія чудово провела час у теплиному колі, насолоджуючись гірськими краєвидами та атмосферою відпочинку. На кадрах видно, як Тарас, Олена, а також батьки актора — Василь та Тетяна Цимбалюки — разом вечеряють за затишним столом у закладі.

Цимбалюк із Світлицькою і батьками Фото: Instagram

Також вони встигли насолодитися активним відпочинком і піднятися канатною дорогою, зробивши яскраве спільне фото.

Особисте життя Цимбалюка

Актор у 2025 році шукав кохання на проєкті "Холостяк" і наче як його знайшов, проте не залишився у стосунках з переможницею шоу Надін Головчук з Хмельницького. За словами дівчини, вони кілька разів бачилися після зйомок, а в один момент артист закінчив роман голосовим повідомленням.

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Цимбалюк показав фото з батьками і Оленою Світлицькою Фото: Instagram

До цього Тарас зустрічався з бізнесвумен Світланою Готочкіною. А ще раніше був одружений з візажисткою Тіною Антоненко та своєю одногрупницею в студентські роки.

Зі Світлицькою вони почали підігрівати чутки про роман після фіналу "Холостяка". Артисти часто ділилися спільним контентом, але домисли про стосунки заперечували. Нещодавно пара офіційно підтвердила, що вони разом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Цимбалюк опублікував у соцмережі серію фотографій, які красномовно свідчать про почуття пари, і написав "Люблю тебе".

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