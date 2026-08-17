Більше не чутки — Цимбалюк підтвердив стосунки зі Світлицькою: "Люблю тебе" (фото)

Популярний український актор Тарас Цимбалюк більше не приховує романтичних стосунків зі своєю колегою, акторкою Оленою Світлицькою. Артист опублікував у соцмережі серію фотографій, які красномовно свідчать про почуття пари.

На знімках закохані позують, ніжно обіймаючи та цілуючи одне одного. На одному з фото Цимбалюк і Світлицька зафіксовані в басейні на тлі засніжених гір, на іншому – вони цілуються в машині. Окрім цього, Тарас поділився кадром, на якому Олена тримає в руках червону троянду, а він ніжно цілує її.

Цимбалюк зустрічається з Світлицькою Фото: Instagram

Про можливий роман акторів шанувальники почали здогадуватися вже давно, але лише зараз Цимбалюк офіційно підтвердив цю інформацію, припинивши всі чутки та домисли.

Особисте життя Цимбалюка

Актор у 2025 році шукав кохання на проєкті "Холостяк" і наче як його знайшов, проте не залишився у стосунках з переможницею шоу Надін Головчук з Хмельницького. За словами дівчини, вони кілька разів бачилися після зйомок, а в один момент артист закінчив роман голосовим повідомленням.

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До цього Тарас зустрічався з бізнесвумен Світланою Готочкіною. А ще раніше був одружений з візажисткою Тіною Антоненко та своєю одногрупницею в студентські роки.

Зі Світлицькою вони почали підігрівати чутки про роман після фіналу "Холостяка". Артисти часто ділилися спільним контентом, але домисли про стосунки заперечували.

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