Это уже не слухи — Цимбалюк подтвердил отношения со Светлицкой: "Люблю тебя" (фото)
Популярный украинский актер Тарас Цимбалюк больше не скрывает романтических отношений со своей коллегой, актрисой Еленой Светлицкой. Артист опубликовал в соцсети серию фотографий, которые красноречиво свидетельствуют о чувствах пары.
На снимках влюбленные позируют, нежно обнимая и целуя друг друга. На одном из фото Цимбалюк и Светлицкая запечатлены в бассейне на фоне заснеженных гор, на другом — они целуются в машине. Кроме того, Тарас поделился снимком, на котором Елена держит в руках красную розу, а он нежно целует её.
О возможном романе актеров поклонники начали догадываться уже давно, но только сейчас Цимбалюк официально подтвердил эту информацию, положив конец всем слухам и домыслам.
Личная жизнь Цимбалюка
В 2025 году актер искал любовь в шоу "Холостяк" и, казалось бы, нашел её, однако не остался в отношениях с победительницей шоу Надин Головчук из Хмельницкого. По словам девушки, они несколько раз виделись после съемок, а в один момент артист положил конец роману голосовым сообщением.
До этого Тарас встречался с бизнес-леди Светланой Готочкиной. А ещё раньше был женат на визажистке Тине Антоненко и на своей одногруппнице по студенческим годам.
Вместе со Светлицкой они начали подогревать слухи о романе после финала шоу "Холостяк". Артисты часто делились совместным контентом, но опровергали домыслы об отношениях.
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