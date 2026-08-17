Это уже не слухи — Цимбалюк подтвердил отношения со Светлицкой: "Люблю тебя" (фото)

Популярный украинский актер Тарас Цимбалюк больше не скрывает романтических отношений со своей коллегой, актрисой Еленой Светлицкой. Артист опубликовал в соцсети серию фотографий, которые красноречиво свидетельствуют о чувствах пары.

На снимках влюбленные позируют, нежно обнимая и целуя друг друга. На одном из фото Цимбалюк и Светлицкая запечатлены в бассейне на фоне заснеженных гор, на другом — они целуются в машине. Кроме того, Тарас поделился снимком, на котором Елена держит в руках красную розу, а он нежно целует её.

Цимбалюк встречается со Светлицкой Фото: Instagram

О возможном романе актеров поклонники начали догадываться уже давно, но только сейчас Цимбалюк официально подтвердил эту информацию, положив конец всем слухам и домыслам.

Личная жизнь Цимбалюка

В 2025 году актер искал любовь в шоу "Холостяк" и, казалось бы, нашел её, однако не остался в отношениях с победительницей шоу Надин Головчук из Хмельницкого. По словам девушки, они несколько раз виделись после съемок, а в один момент артист положил конец роману голосовым сообщением.

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До этого Тарас встречался с бизнес-леди Светланой Готочкиной. А ещё раньше был женат на визажистке Тине Антоненко и на своей одногруппнице по студенческим годам.

Вместе со Светлицкой они начали подогревать слухи о романе после финала шоу "Холостяк". Артисты часто делились совместным контентом, но опровергали домыслы об отношениях.

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