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36-летняя известная актриса продемонстрировала фигуру в купальнике (фото)

Хижняк в купальнике: фото актрисы
Антонина Хижняк появилась на отдыхе | Фото: Instagram

Популярная украинская актриса Антонина Хижняк поделилась с подписчиками снимками с отдыха на побережье Черного моря. Звезда продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в розовом купальнике во время спонтанной поездки на дикий пляж.

По словам актрисы в Instagram (@tonya_actress), фотографии были сделаны в поселке Санжийка Одесской области, куда она отправилась отдохнуть на несколько дней с палатками. На фотографиях Антонина загорает на песчаном побережье и наслаждается солнечными днями.

Антонина Хижняк в купальнике — фото
Антонина Хижняк позировала в купальнике
Фото: Instagram

Актриса отметила, что это был импульсивный порыв — "сойти с ума и сбежать на пару дней".

В то же время Хижняк отдельно обратилась к своим сторонникам и призвала их проявлять осторожность, подчеркнув, что указанный пляж официально не открыт для посещения, и она никого не "агитирует" ехать сюда.

как выглядит Антонина Хижняк сейчас
Антонина Хижняк продемонстрировала свою фигуру
Фото: Instagram

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

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Кроме того, 57-летняя Дженнифер Лопес поразила поклонников новой красивой фотосессией в молочном шелковом комплекте. Смелый наряд артистка дополнила белыми слингбеками в черный горошек, миниатюрной сумочкой, вязаной косынкой и солнцезащитными очками.