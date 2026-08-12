36-летняя известная актриса продемонстрировала фигуру в купальнике (фото)

Популярная украинская актриса Антонина Хижняк поделилась с подписчиками снимками с отдыха на побережье Черного моря. Звезда продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в розовом купальнике во время спонтанной поездки на дикий пляж.

По словам актрисы в Instagram (@tonya_actress), фотографии были сделаны в поселке Санжийка Одесской области, куда она отправилась отдохнуть на несколько дней с палатками. На фотографиях Антонина загорает на песчаном побережье и наслаждается солнечными днями.

Антонина Хижняк позировала в купальнике Фото: Instagram

Актриса отметила, что это был импульсивный порыв — "сойти с ума и сбежать на пару дней".

В то же время Хижняк отдельно обратилась к своим сторонникам и призвала их проявлять осторожность, подчеркнув, что указанный пляж официально не открыт для посещения, и она никого не "агитирует" ехать сюда.

Антонина Хижняк продемонстрировала свою фигуру Фото: Instagram

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