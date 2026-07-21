59-летняя Ольга Сумская показалась в купальнике за границей (фото)

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась снимками из летнего отпуска за границей. Для отдыха 59-летняя народная артистка выбрала Бодрум.

Звезда сериала "Роксолана" отдыхает на побережье Эгейского моря в Турции и радует своих подписчиков солнечными снимками.

Ольга Сумская отдыхает в Турции

"Это была моя мечта", — призналась кинозвезда.

На фото 59-летняя Ольга Сумская позировала в купальнике, продемонстрировав свою стройную фигуру. Актриса предстала с распущенными волосами и очаровала своих поклонников, которые засыпали звезду комплиментами и даже сравнили её с мировыми звездами.

Ольга Сумская Фото: olgasumska

Ольга Сумская Фото: olgasumska

"Как атмосферно", "Нельзя сравнивать вас, но я рискну. Вы как Катрин Денев или Моника Белуччи — любой возраст вам к лицу. Вы невероятная! Наша Ольга Сумская", "Эталон красоты, нашей украинской! Очаровательная! Самая красивая!", "Красота в красоте", — пишут пользователи сети в комментариях.

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Ольга Сумская Фото: olgasumska

После публикации снимков из Турции Сумская уже показалась в Карпатах со своим мужем Виталием Борисюком.

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Напомним, Фокус ранее писал, что:

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