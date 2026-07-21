59-річна Ольга Сумська показалася в купальнику за кордоном (фото)

Українська акторка Ольга Сумська поділилася кадрами з літньої відпустки за кордоном. Для відпочинку 59-річна народна артистка обрала Бодрум.

Зірка "Роксолани" відновлюється на узбережжі Егейського моря в Туреччині та тішить своїх підписників сонячними кадрами.

Ольга Сумська відпочиває в Туреччині

"Це була моя мрія", — зізналася зірка екрану.

На фото 59-річна Ольга Сумська позувала в купальнику, продемонструвавши свою струнку фігуру. Акторка постала з розпущеним волоссям та зачарувала своїх фанатів, які засипали зірку компліментами та навіть порівняли її зі світовими зірками.

Ольга Сумська Фото: olgasumska

Ольга Сумська Фото: olgasumska

"Як атмосферно", "Не можна порівнювати вас, але я ризикну. Ви як Катрін Денев чи Моніка Белуччі — будь-який вік вас прикрашає. Ви неймовірна! Наша Ольга Сумська", "Еталон краси, нашої української! Чарівна! Найгарніша!", "Краса в красі", — пишуть користувачі мережі в коментарях.

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Ольга Сумська Фото: olgasumska

Після публікування кадрів з Туреччини Сумська вже показалася в Карпатах зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком.

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