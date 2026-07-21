59-річна Ольга Сумська показалася в купальнику за кордоном (фото)
Українська акторка Ольга Сумська поділилася кадрами з літньої відпустки за кордоном. Для відпочинку 59-річна народна артистка обрала Бодрум.
Зірка "Роксолани" відновлюється на узбережжі Егейського моря в Туреччині та тішить своїх підписників сонячними кадрами.
Ольга Сумська відпочиває в Туреччині
"Це була моя мрія", — зізналася зірка екрану.
На фото 59-річна Ольга Сумська позувала в купальнику, продемонструвавши свою струнку фігуру. Акторка постала з розпущеним волоссям та зачарувала своїх фанатів, які засипали зірку компліментами та навіть порівняли її зі світовими зірками.
"Як атмосферно", "Не можна порівнювати вас, але я ризикну. Ви як Катрін Денев чи Моніка Белуччі — будь-який вік вас прикрашає. Ви неймовірна! Наша Ольга Сумська", "Еталон краси, нашої української! Чарівна! Найгарніша!", "Краса в красі", — пишуть користувачі мережі в коментарях.
Після публікування кадрів з Туреччини Сумська вже показалася в Карпатах зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком.
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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Актор Олексій Горбунов оскандалився через грубі висловлювання про зовнішність та кар'єру Ольги Сумської: вона відповіла.
- Народна артистка чесно висловилась про старшу доньку Антоніну Паперну, яка оминає тему війни в Україні та мешкає в РФ.
Крім того, акторка публічно привітала свою сестру Наталію з днем народження, попри їхній конфлікт.