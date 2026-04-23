Ольга Сумська привітала сестру Наталію з ювілеєм на тлі тривалого конфлікту (фото)

Ольга Сумська привітала сестру Наталію з днем народженням

Народна артистка України Ольга Сумська привітала свою сестру Наталію з її 70-річним ювілеєм на тлі тривалого конфлікту між родичками. Наразі пані Наталя Сумська не прокоментувала та не відреагувала на допис молодшої сестри.

У день народження акторки, Ольга Сумська оприлюднила сторіз з підписом привітання своєї родички. Архівну світлину сестер акторка розмістила в сторіз свого Instagram.

"З Ювілеєм!" — підписала архівну світлину в своєму дописі пані Сумська та позначила акаунт сестри.

"ТСН. Гламур" вказує, що між двома артистками досить "напружені стосунки". Пані Ольга вказує, що багато років не спілкується зі своєю старшою сестрою, хоча робила кроки до примирення. Однак, як вказує Ольга, її сестра "не робила крок назустріч".

Наразі залишається невідомою реакція пані Наталі Сумської на повідомлення сестри. Водночас обидві родички не повідомляють ані причин, ані деталей конфлікту поміж ними, однак у низці інтерв'ю пані Ольга говорила, що конфлікт із сестрою є "болісна темою".

Крім того, Сумська розкрила деталі щодо своєї сварки з сестрою, але відновити діалог між родичками поки не вдалося.