"Рій шахедів над головою": Сумська назвала жахом евакуацію дорогою до Миколаєва
Українська акторка Ольга Сумська вже вдруге змушена евакуюватися з потяга через дронові атаки росіян.
Уперше це було нещодавно дорогою до Харкова, а тепер небезпечним виявився шлях до Миколаєва. І якщо харківський потяг зупинився просто в полі, цього разу було інакше. Про це артистка розповіла у своїх соцмережах, зокрема Threads (olgasumska).
Ольга Сумська опинилася в укритті
Зірка екрану опинилася в укритті на станції, поки над головами людей летіли російські безпілотники.
"Дорога до Миколаєва… Нічна евакуація. Добре, що зупинили потяг на станції, де можна було сховатися в укритті. Але рій шахедів над головою, поки бігли в те укриття — то просто жах… Дякуємо нашим провідникам Укрзалізниці, які допомагали впоратись в цій ситуації", — написала Ольга Сумська.
Реакція мережі
У коментарях українці підтримали акторку та наголосили, що наші залізничники — герої:
- "Нехай Ангел Охоронець оберігає!!!!! Миколаїв — скеля Підня України!!!".
- "Оце я так скоро поїду в Київ, потім знову в Миколаїв".
- "Залізничники герої".
