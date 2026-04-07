"Рій шахедів над головою": Сумська назвала жахом евакуацію дорогою до Миколаєва

Українська акторка Ольга Сумська вже вдруге змушена евакуюватися з потяга через дронові атаки росіян.

Уперше це було нещодавно дорогою до Харкова, а тепер небезпечним виявився шлях до Миколаєва. І якщо харківський потяг зупинився просто в полі, цього разу було інакше. Про це артистка розповіла у своїх соцмережах, зокрема Threads (olgasumska).

Ольга Сумська опинилася в укритті

Зірка екрану опинилася в укритті на станції, поки над головами людей летіли російські безпілотники.

"Дорога до Миколаєва… Нічна евакуація. Добре, що зупинили потяг на станції, де можна було сховатися в укритті. Але рій шахедів над головою, поки бігли в те укриття — то просто жах… Дякуємо нашим провідникам Укрзалізниці, які допомагали впоратись в цій ситуації", — написала Ольга Сумська.

Реакція мережі

У коментарях українці підтримали акторку та наголосили, що наші залізничники — герої:

"Нехай Ангел Охоронець оберігає!!!!! Миколаїв — скеля Підня України!!!".

"Оце я так скоро поїду в Київ, потім знову в Миколаїв".

"Залізничники герої".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ольга Сумська показала, як евакуйовувалася разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком з потягу дорогою до Харкова, а їй нагадали про дочку в Росії.

Акторка заговорила про відсутність світла, запропонувавши "забирати" його з вулиці в домівки людей. А реакція українців була очікувана.

Крім того, Сумська згадала Осадчій підступ, який та зробила у 2014 році, опублікувавши їхнє інтервʼю.