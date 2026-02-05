Не може пробачити: Сумська згадала Осадчій підступ, який та зробила у 2014 році

Українська акторка Ольга Сумська пригадала інтервʼю 2014 року, у якому розповідала про майбутній російський паспорт доньки Антоніни, яка давно живе в Москві.

Народна артистка відреагувала на допис українського продюсера Сергія Пермана, який у Facebook опублікував фрагмент свого інтерв'ю 2014 року, коли був "просякнутий ворожою пропагандою" та казав, що спалить повістку до армії, якщо її отримає.

Ольга Сумська про Осадчу

Сумська підтримала продюсера та написала, що українські журналісти полюбляють витягнути з "далеких років" компромати на публічних осіб.

"Я теж маю досвід… І досі не можу собі пробачити інтерв'ю Осадчій 2014 року… Хоча я благала їх тоді прибрати декілька фраз під час монтажу програми… І мала на це повне право! Але вони відмовили, бо знали, що зіграють на цьому… Як я могла? Ідіотка… Жах", — написала Сумська.

Відео дня

Ольга Сумська пригадала своє інтервʼю Осадчій Фото: Facebook

Фокус звернувся до Катерини Осадчої за коментарем щодо цієї ситуації, але поки не отримав відповіді.

Про яке інтервʼю мова

Актриса, ймовірно, мала на увазі розмову з Осадчою, де зазначила, що її старша донька Антоніна змушена отримати російське громадянство, оскільки "дістати нормальну роботу з українським паспортом, навчаючись у Москві, нереально".

"Важко всім нам зараз. Сьогодні навіть ідеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона сьогодні цим займається. І я надіюсь, в неї буде паспорт громадянки Росії", — казала в березні 2014 року Сумська.

За словами народної артистки, її донька отримала вищу освіту в Україні, але не знайшла тут роботу.

"Поїхала шукати роботу і своє місце під сонцем в Росії. Хай їй там пощастить", — зазначила акторка.

Ба більше, Сумська заговорила про суму в пів мільйона рублів за отримання паспорта РФ.

Спростувала свої слова

Рівно через 10 років, у березні 2024 року, Сумська спростувала свої ж слова. За словами акторки, те відео змонтоване з фраз, які вирвані з контексту. Насправді ні вона, ні її донька Антоніна начебто не платили ніяких грошей, щоб отримати громадянство.

"Я би хотіла розставити всі крапки на "і". Тому, що це страшне, на мій погляд, інтерв’ю, ми тоді не розуміли, що під цим, що кожне слово має бути зваженим і контрольованим. Ніяких рублів ніхто не платив. Була ситуація, коли людям на той час 10 років тому треба було оформити паспорт і вони вдавалися до таких методів, але це не про мене і не про мою доньку. Вона українка з українським паспортом", — сказала Ольга Сумська.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ольга Сумська публічно підтримала скандальну блогерку Софію Стужук.

Акторка заговорила про відсутність світла. А українці пригадали, що дочка артистки живе в РФ та платить там податки, спонсоруючи війну проти України.

Крім того, акторка похизувалась сімейним відпочинком у Буковелі.