Не может простить: Сумская вспомнила Осадчей подвох, который та сделала в 2014 году

Украинская актриса Ольга Сумская вспомнила интервью 2014 года, в котором рассказывала о будущем российском паспорте дочери Антонины, которая давно живет в Москве.

Народная артистка отреагировала на сообщение украинского продюсера Сергея Пермана, который в Facebook опубликовал фрагмент своего интервью 2014 года, когда был "пропитан вражеской пропагандой" и говорил, что сожжет повестку в армию, если ее получит.

Ольга Сумская об Осадчей

Сумская поддержала продюсера и написала, что украинские журналисты любят вытащить из "далеких лет" компроматы на публичных лиц.

"Я тоже имею опыт... И до сих пор не могу себе простить интервью Осадчей 2014 года... Хотя я умоляла их тогда убрать несколько фраз при монтаже программы... И имела на это полное право! Но они отказали, потому что знали, что сыграют на этом... Как я могла? Идиотка... Ужас", — написала Сумская.

Ольга Сумская вспомнила свое интервью Осадчей Фото: Facebook

Фокус обратился к Екатерине Осадчей за комментарием относительно этой ситуации, но пока не получил ответа.

О каком интервью речь

Актриса, вероятно, имела в виду разговор с Осадчей, где отметила, что ее старшая дочь Антонина вынуждена получить российское гражданство, поскольку "получить нормальную работу с украинским паспортом, учась в Москве, нереально".

"Трудно всем нам сейчас. Сегодня даже речь идет о том, что Антонина будет менять гражданство. Она сегодня этим занимается. И я надеюсь, у нее будет паспорт гражданки России", — говорила в марте 2014 года Сумская.

По словам народной артистки, ее дочь получила высшее образование в Украине, но не нашла здесь работу.

"Поехала искать работу и свое место под солнцем в России. Пусть ей там повезет", — отметила актриса.

Более того, Сумская заговорила о сумме в полмиллиона рублей за получение паспорта РФ.

Опровергла свои слова

Ровно через 10 лет, в марте 2024 года, Сумская опровергла свои же слова. По словам актрисы, то видео смонтировано из фраз, которые вырваны из контекста. На самом деле ни она, ни ее дочь Антонина якобы не платили никаких денег, чтобы получить гражданство.

"Я бы хотела расставить все точки на "і". Потому, что это страшное, на мой взгляд, интервью, мы тогда не понимали, что под этим, что каждое слово должно быть взвешенным и контролируемым. Никаких рублей никто не платил. Была ситуация, когда людям в то время 10 лет назад надо было оформить паспорт и они прибегали к таким методам, но это не про меня и не про мою дочь. Она украинка с украинским паспортом", — сказала Ольга Сумская.

