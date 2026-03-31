"Покажіть це відео Антоніні": Сумську з чоловіком висадили з потягу посеред поля

Українська акторка Ольга Сумська показала, як добиралася разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком потягом до Харкова.

Народна артистка опублікувала відео, у якому показала свою подорож. Під час поїздки потяг через повітряну тривогу на фоні обстрілу росіян зупинився, а людей вивели на вулицю.

Зокрема, акторка звернулася до підписників та дала важливу пораду.

"Увага! Друзі, хто ще не потрапляв під час тривоги на евакуацію, беріть теплі речі і їжу! Тим більше, якщо у вас малі діточки! Евакуація може бути і вдень і вночі також! Дякуємо нашим залізничникам", — зазначила Сумська.

Сумську висадили посеред поля через тривогу Фото: Скріншот TikTok

Нагадали про дочку в Росії

Втім, у коментарях акторці швидко нагадали про дочку, яка живе в РФ.

"Покажіть це відео Антоніні", — написала користувачка мережі.

"Вона знає…" — відписала Сумська.

Після цього підписники акторки почали писати коментарі з підтримкою, а один з них народна артистка лайкнула: "А яку б ви, як мама, дали відповідь? Тільки чесно. Щоб ви сказали, якщо б ваша донька була щаслива з чоловіком, мала двох діток, от як поступити? Кинути все? Здається, це важке питання. Навіть не уявляю. Я Олі співчуваю… Непроста ситуація".

Сумській нагадали про дочку в РФ Фото: Скріншот TikTok

Донька Сумської в Москві

Антоніна Паперна, яка живе в Росії, одружена з російським актором Володимиром Ягличем, від якого виховує двох дітей. Вона працює в РФ, замовчуючи війну в Україні.

"Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Людина там вже перебуває понад 13 чи 14 років, вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері – усвідомлювати це і бути безпорадною. Я не можу ані повпливати, ані зарадити, лише любити. Вона мій первісток, моя доня", — казала Сумська.

