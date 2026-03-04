Ольга Сумська зняла відео під трек росіянина і вляпалася у скандал

Українська акторка, народна артистка України Ольга Сумська опинилася у центрі обговорень у соцмережах після публікації нового відео. Причиною стала музика, яку вона використала для ролика.

У своєму Instagram акторка оприлюднила відео, на якому дефілює вимощеною доріжкою, тримаючи на руках двох песиків. Ролик Сумська записала під трек "Je reviens te chercher", що останнім часом активно віруситься у соцмережах.

Втім користувачі звернули увагу на важливий нюанс. У відео звучить не оригінальна версія композиції французького співака Жильбера Беко, а кавер, записаний російським виконавцем Сергієм Григор’євим-Апполоновим, який виступає під псевдонімом Grey Wiese.

Відомо, що співак є двоюрідним племінником соліста гурту "Іванушки International" Андрія Григор’єва-Апполонова. Саме його версія пісні останнім часом стала популярною у соцмережах — користувачі знімають під неї ролики з характерним дефіле.

Відео дня

Якщо перейти за посиланням на використаний у відео звук, відкривається сторінка Grey Wiese з іншими роликами, створеними під цей трек.

Реакції людей

Такий вибір музики викликав критику серед частини користувачів мережі. Дехто з коментаторів зауважив, що під час повномасштабної війни використання та просування контенту російських виконавців виглядає недоречним, і почали дорікати акторці у коментарях під публікацією.

"Ну нормальна???? Ще б під Кіркорова продефілювала… чи не знає хто співає???";

"Що це було?!!!! ???? Може б в парі з сірьожою ще продефілювали???? Це типу ми такі українці, що не брезгуєм російськими виконавцями, які маскуються під французів???"

