Ольга Сумская сняла видео под трек россиянина и вляпалась в скандал

Украинская актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская оказалась в центре обсуждений в соцсетях после публикации нового видео. Причиной стала музыка, которую она использовала для ролика.

В своем Instagram актриса обнародовала видео, на котором дефилирует по вымощенной дорожке, держа на руках двух собачек. Ролик Сумская записала под трек "Je reviens te chercher", который в последнее время активно вирусится в соцсетях.

Впрочем пользователи обратили внимание на важный нюанс. В видео звучит не оригинальная версия композиции французского певца Жильбера Беко, а кавер, записанный российским исполнителем Сергеем Григорьевым-Апполоновым, выступающим под псевдонимом Grey Wiese.

Известно, что певец является двоюродным племянником солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова. Именно его версия песни в последнее время стала популярной в соцсетях — пользователи снимают под нее ролики с характерным дефиле.

Если перейти по ссылке на использованный в видео звук, открывается страница Grey Wiese с другими роликами, созданными под этот трек.

Реакции людей

Такой выбор музыки вызвал критику среди части пользователей сети. Некоторые из комментаторов заметили, что во время полномасштабной войны использование и продвижение контента российских исполнителей выглядит неуместным, и начали упрекать актрису в комментариях под публикацией.

"Ну нормальная???? Еще бы под Киркорова продефилировала... не знает кто поет????";

"Что это было? !!!! ???? Может бы в паре с Сережей еще продефилировали???? Это типа мы такие украинцы, что не брезгуем российскими исполнителями, которые маскируются под французов???"

