"Покажите это видео Антонине": Сумскую с мужем высадили с поезда посреди поля

Украинская актриса Ольга Сумская показала, как добиралась вместе со своим мужем Виталием Борисюком на поезде в Харьков.

Народная артистка опубликовала видео, в котором показала свое путешествие. Во время поездки поезд из-за воздушной тревоги на фоне обстрела россиян остановился, а людей вывели на улицу.

Сумскую высадили посреди поля

В частности, актриса обратилась к подписчикам и дала важный совет.

"Внимание! Друзья, кто еще не попадал во время тревоги на эвакуацию, берите теплые вещи и еду! Тем более, если у вас маленькие детишки! Эвакуация может быть и днем и ночью также! Спасибо нашим железнодорожникам", — отметила Сумская.

Фото: Скриншот TikTok

Напомнили о дочери в России

Впрочем, в комментариях актрисе быстро напомнили о дочери, которая живет в РФ.

"Покажите это видео Антонине", — написала пользовательница сети.

"Она знает..." — отписала Сумская.

После этого подписчики актрисы начали писать комментарии с поддержкой, а один из них народная артистка лайкнула: "А какой бы вы, как мама, дали ответ? Только честно. Чтобы вы сказали, если бы ваша дочь была счастлива с мужем, имела двух детей, вот как поступить? Бросить все? Кажется, это трудный вопрос. Даже не представляю. Я Оле сочувствую... Непростая ситуация".

Фото: Скриншот TikTok

Дочь Сумской в Москве

Антонина Паперная, которая живет в России, замужем за российским актером Владимиром Яглычем, от которого воспитывает двоих детей. Она работает в РФ, замалчивая войну в Украине.

"Это страшная драма в ее жизни, потому что человек в такой ситуации. Человек там уже находится более 13 или 14 лет, он замужняя женщина, у него двое детей. Это очень-очень страшная тема для меня как для матери — осознавать это и быть беспомощной. Я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить. Она мой первенец, моя дочь", — говорила Сумская.

