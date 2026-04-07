"Рой шахедов над головой": Сумская назвала ужасом эвакуацию по дороге в Николаев
Украинская актриса Ольга Сумская уже во второй раз вынуждена эвакуироваться из поезда из-за дроновых атак россиян.
Впервые это было недавно по дороге в Харьков, а теперь опасным оказался путь в Николаев. И если харьковский поезд остановился прямо в поле, на этот раз было иначе. Об этом артистка рассказала в своих соцсетях, в частности Threads (olgasumska).
Ольга Сумская оказалась в укрытии
Звезда экрана оказалась в укрытии на станции, пока над головами людей летели российские беспилотники.
"Дорога в Николаев... Ночная эвакуация. Хорошо, что остановили поезд на станции, где можно было спрятаться в укрытии. Но рой шахедов над головой, пока бежали в то укрытие — это просто ужас... Спасибо нашим проводникам Укрзализныци, которые помогали справиться в этой ситуации", — написала Ольга Сумская.
Реакция сети
В комментариях украинцы поддержали актрису и отметили, что наши железнодорожники — герои:
- "Пусть Ангел Хранитель оберегает!!!!! Николаев — скала Поднятия Украины!!!".
- "Вот я так скоро поеду в Киев, потом опять в Николаев".
- "Железнодорожники герои".
