Ольга Сумская поздравила сестру Наталью с юбилеем на фоне затянувшегося конфликта (фото)

Ольга Сумская поздравила сестру Наталью с днем рождения | Фото: Instagram

Народная артистка Украины Ольга Сумская поздравила свою сестру Наталью с ее 70-летним юбилеем на фоне длительного конфликта между родственницами. Сейчас Наталья Сумская не прокомментировала и не отреагировала на сообщение младшей сестры.

В день рождения актрисы, Ольга Сумская обнародовала сториз с подписью поздравления своей родственницы. Архивную фотографию сестер актриса разместила в сториз своего Instagram.

"С Юбилеем!" — подписала архивную фотографию в своем посте госпожа Сумская и отметила аккаунт сестры.

"ТСН. Гламур" указывает, что между двумя артистками достаточно "напряженные отношения". Ольга указывает, что много лет не общается со своей старшей сестрой, хотя делала шаги к примирению. Однако, как указывает Ольга, ее сестра "не делала шаг навстречу".

Пока остается неизвестной реакция Натальи Сумской на сообщение сестры. В то же время обе родственницы не сообщают ни причин, ни деталей конфликта между ними, однако в ряде интервью Ольга говорила, что конфликт с сестрой является "болезненной темой".

Кроме того, Сумская раскрыла детали относительно своей ссоры с сестрой, но возобновить диалог между родственницами пока не удалось.