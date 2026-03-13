Ольга Сумская откровенно рассказала о ссоре с сестрой: "Там стена"

Украинская актриса Ольга Сумская призналась, что ее отношения со старшей сестрой Натальей Сумской остаются напряженными. Несмотря на попытки наладить контакт, возобновить диалог между ними пока не удалось.

По ее словам, тема семейного конфликта для нее болезненная, поэтому говорить о ней она старается осторожно. Об этом актриса рассказала в интервью РБК-Украина.

Сперва Сумская избежала прямого ответа относительно состояния их отношений, отметив, что лучше этот вопрос адресовать самой Наталье Сумской.

"Это очень такой процесс непредсказуемый. Лучше вам этот вопрос задать Наталье Вячеславовне", — сказала актриса.

Наталья Сумская

Впрочем, впоследствии она дала понять, что не оставляет попыток возобновить общение. По словам Сумской, инициатива к примирению исходит от нее, однако ответа от сестры пока нет.

"Я хочу услышать ее ответ, потому что я все время пытаюсь, а там стена", — призналась она.

Наталья Сумская не общается с Ольгой из-за ее дочери в РФ

Напряжение в известной актерской семье усилилось после начала полномасштабной войны России против Украины. Одной из причин общественных дискуссий стала позиция старшей дочери Ольги Сумской — актрисы Антонины Паперной.

Еще до 2022 года она переехала в Россию, где вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча. У супругов родилось двое детей, а сама Паперная продолжила работать в Москве.

После начала полномасштабного вторжения актриса не делала публичных заявлений о войне и не посещала Украину. Такое молчание вызвало критику как среди части общества, так и внутри семьи.

В частности, актер Вячеслав Хостикоев — сын Натальи Сумской — рассказывал, что в начале большой войны пытался связаться с двоюродной сестрой, но не получил ответа. Впоследствии он неоднократно высказывался критически относительно ее позиции, что, по предположениям, могло лишь усилить семейное напряжение.

Несмотря на это, Ольга Сумская не скрывает: она надеется, что со временем семейные отношения удастся восстановить. Актриса не раз говорила, что всегда относилась к старшей сестре почти как ко второй маме и хотела бы вернуть былую близость.

