Ольга Сумська відверто розповіла про сварку з сестрою: "Там стіна"

Українська акторка Ольга Сумська зізналася, що її стосунки зі старшою сестрою Наталією Сумською залишаються напруженими. Попри спроби налагодити контакт, відновити діалог між ними поки не вдалося.

За її словами, тема родинного конфлікту для неї болюча, тому говорити про неї вона намагається обережно. Про це акторка розповіла в інтерв’ю РБК-Україна.

Спершу Сумська уникнула прямої відповіді щодо стану їхніх стосунків, зазначивши, що краще це питання адресувати самій Наталії Сумській.

"Це дуже такий процес непередбачуваний. Краще вам це питання поставити Наталі В’ячеславівні", — сказала акторка.

Наталія Сумська

Втім згодом вона дала зрозуміти, що не полишає спроб відновити спілкування. За словами Сумської, ініціатива до примирення виходить від неї, однак відповіді від сестри поки немає.

"Я хочу почути її відповідь, тому що я весь час намагаюся, а там стіна", — зізналася вона.

Наталя Сумська не спілкується з Ольгою через її дочку в РФ

Напруження у відомій акторській родині посилилося після початку повномасштабної війни Росії проти України. Однією з причин суспільних дискусій стала позиція старшої доньки Ольги Сумської — акторки Антоніни Паперної.

Ще до 2022 року вона переїхала до Росії, де одружилася з російським актором Володимиром Ягличем. У подружжя народилося двоє дітей, а сама Паперна продовжила працювати в Москві.

Після початку повномасштабного вторгнення акторка не робила публічних заяв щодо війни та не відвідувала Україну. Така мовчанка викликала критику як серед частини суспільства, так і всередині родини.

Зокрема, актор В’ячеслав Хостікоєв — син Наталії Сумської — розповідав, що на початку великої війни намагався зв’язатися з двоюрідною сестрою, але не отримав відповіді. Згодом він неодноразово висловлювався критично щодо її позиції, що, за припущеннями, могло лише посилити родинну напругу.

Попри це, Ольга Сумська не приховує: вона сподівається, що з часом сімейні стосунки вдасться відновити. Акторка не раз говорила, що завжди ставилася до старшої сестри майже як до другої мами і хотіла б повернути колишню близькість.

