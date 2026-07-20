"Фільтруй базар": Сумська жорстко відповіла Горбунову – той висміяв її зовнішність (фото)

Актор Олексій Горбунов оскандалився через грубі висловлювання про зовнішність та кар'єру Ольги Сумської. Зірка екрану не стерпіла образи й публічно відповіла колезі в соціальних мережах. Багато українських зірок стало на її захист.

Відома українська акторка Ольга Сумська опублікувала в Instagram невеличкий фрагмент розмови Олексія Горбунова з блогером, у якій актор дозволив собі непристойний коментар на її адресу.

Ведучий інтерв'ю попросив Горбунова поділитися враженнями про Сумську, з якою той знявся у п'яти спільних фільмах. Замість коректної відповіді актор нецензурно висловився щодо її зовнішності ("що в Сумської з **лом"), а блогер, замість того щоб зупинити розмову, лише розсміявся й підбурював співрозмовника продовжувати.

Позиція Сумської

Акторка не залишила ситуацію без уваги і звернулася до Горбунова, іронічно зауваживши, що з нею все гаразд, а от його стан викликає дедалі більше запитань. Завершила вона свою відповідь порадою колезі стежити за словами.

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Олексій Горбунов образив Ольгу Сумську Фото: Instagram

"І дійсно, що в мене з **лом? Та наче поки все ок, тримається, а от що в тебе з головою, Льошо, – це питання. Так що фільтруй базар", – прокоментувала вона.

Колеги підтримали Сумську

Неоднозначна поведінка Олексія Горбунова обурила багатьох акторів. Тарас Цимбалюк написав, що подібне ставлення, на жаль, стає звичною справою в індустрії, назвавши Сумську прекрасною та надзвичайною жінкою й висловивши жаль з приводу того, що частина колег вважає такі коментарі нормальними.

"Оля, кожен транслює те, чим наповнений. Дякую, що в тобі світло і добро", – зазначила співачка Альона Альона.

Сумська відповіла на закиди Горбунова Фото: Instagram

Підтримали акторку також Роман Савранський та Олена Світлицька.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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