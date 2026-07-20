"Фільтруй базар": Сумська жорстко відповіла Горбунову – той висміяв її зовнішність (фото)
Актор Олексій Горбунов оскандалився через грубі висловлювання про зовнішність та кар'єру Ольги Сумської. Зірка екрану не стерпіла образи й публічно відповіла колезі в соціальних мережах. Багато українських зірок стало на її захист.
Відома українська акторка Ольга Сумська опублікувала в Instagram невеличкий фрагмент розмови Олексія Горбунова з блогером, у якій актор дозволив собі непристойний коментар на її адресу.
Ведучий інтерв'ю попросив Горбунова поділитися враженнями про Сумську, з якою той знявся у п'яти спільних фільмах. Замість коректної відповіді актор нецензурно висловився щодо її зовнішності ("що в Сумської з **лом"), а блогер, замість того щоб зупинити розмову, лише розсміявся й підбурював співрозмовника продовжувати.
Позиція Сумської
Акторка не залишила ситуацію без уваги і звернулася до Горбунова, іронічно зауваживши, що з нею все гаразд, а от його стан викликає дедалі більше запитань. Завершила вона свою відповідь порадою колезі стежити за словами.
"І дійсно, що в мене з **лом? Та наче поки все ок, тримається, а от що в тебе з головою, Льошо, – це питання. Так що фільтруй базар", – прокоментувала вона.
Колеги підтримали Сумську
Неоднозначна поведінка Олексія Горбунова обурила багатьох акторів. Тарас Цимбалюк написав, що подібне ставлення, на жаль, стає звичною справою в індустрії, назвавши Сумську прекрасною та надзвичайною жінкою й висловивши жаль з приводу того, що частина колег вважає такі коментарі нормальними.
"Оля, кожен транслює те, чим наповнений. Дякую, що в тобі світло і добро", – зазначила співачка Альона Альона.
Підтримали акторку також Роман Савранський та Олена Світлицька.
Яка поведінка українських зірок в соцмережах дратує вас найбільше?
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Ольга Сумська відверто висловилась про старшу доньку Антоніну Паперну – та оминає тему війни в Україні й мешкає в Москві.
- Артистка публічно вітала свою сестру Наталію з днем народження, попри те що конфлікт триває вже тривалий час.
Крім того, Сумська поділилася подробицями про гостре суперництво у акторському середовищі.