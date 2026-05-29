"Мені підсипали": Ольга Сумська розповіла про жорстку конкуренцію серед акторів

Українська акторка Ольга Сумська відверто розповіла про зворотний бік слави та заздрість з боку колег, із якою їй доводиться стикатися протягом усього творчого шляху. Зірка театру та кіно зізналася, що через жорстку конкуренцію за лаштунками їй неодноразово намагалися нашкодити фізично.

На думку артистки, заздрість є руйнівним почуттям, яке породжує весь інший негатив у людях. Саме цим вона пояснює величезну кількість токсичних коментарів у соцмережах. Ольга переконана, що користувачі, які не реалізували власні амбіції, просто виливають свій розпач та злість на сторінках відомих особистостей. Про це вона розповіла в проєкті "Наодинці з гламуром".

Найбільш жорстоку школу виживання Сумська пройшла під час роботи в одному зі столичних колективів, де за лаштунками панувала атмосфера справжньої ворожості.

"Я працювала у театрі Лесі Українки 20 років, і я знаю, що таке заздрість. Мені і підсипали, і підкладали та підливали. Тому це, можна сказати, серпентарії однодумців", — поділилися спогадами акторка.

Зірка наголосила, що у її професії щирі стосунки між колегами є неможливими через специфіку роботи. Будь-яка дружба миттєво зникає, щойно двох акторок призначають на одну й ту саму роль у виставі. У цей момент вони автоматично стають конкурентками, а світ театру перетворюється на суцільну боротьбу, яка повністю виключає справжню людську приязнь.

