"Мне подсыпали": Ольга Сумская рассказала о жесткой конкуренции среди актеров

Украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала об обратной стороне славы и зависти со стороны коллег, с которой ей приходится сталкиваться на протяжении всего творческого пути. Звезда театра и кино призналась, что из-за жесткой конкуренции за кулисами ей неоднократно пытались навредить физически.

По мнению артистки, зависть является разрушительным чувством, которое порождает весь остальной негатив в людях. Именно этим она объясняет огромное количество токсичных комментариев в соцсетях. Ольга убеждена, что пользователи, которые не реализовали собственные амбиции, просто выливают свое отчаяние и злость на страницах известных личностей. Об этом она рассказала в проекте "Наедине с гламуром".

Наиболее жестокую школу выживания Сумская прошла во время работы в одном из столичных коллективов, где за кулисами царила атмосфера настоящей враждебности.

"Я работала в театре Леси Украинки 20 лет, и я знаю, что такое зависть. Мне и подсыпали, и подкладывали и подливали. Поэтому это, можно сказать, серпентарии единомышленников", — поделились воспоминаниями актриса.

Звезда отметила, что в ее профессии искренние отношения между коллегами невозможны из-за специфики работы. Любая дружба мгновенно исчезает, как только двух актрис назначают на одну и ту же роль в спектакле. В этот момент они автоматически становятся конкурентками, а мир театра превращается в сплошную борьбу, которая полностью исключает настоящую человеческую дружбу.

