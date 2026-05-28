Ольга Сумская заговорила о дочери, которая живет в России: "Тяжелая ситуация"

Украинская актриса Ольга Сумская дала редкий комментарий о своей старшей дочери Антонине Паперной, которая замалчивает войну в Украине и живет в Москве.

В интервью "Наедине с Гламуром" звезда сериала "Роксолана" говорит, что связь между ними, несмотря на трудности и отсутствие встреч, сохраняется.

Сумская рассказала о дочери в РФ

"Разве может мама не общаться с детьми? Может, и есть такие примеры, но не в нашем случае. Это мое родное дитя. Дети взрослеют. Желаю здоровья, вдохновения, выдержки", — отметила Сумская.

Актриса также заговорила о возможной встрече с Антониной в Европе, отметив, что пока "не имеет возможности" это сделать.

По словам Ольги Вячеславовны, внуки называют ее по имени, а "бабушка" звучит нечасто. Из-за войны они видятся только через экраны.

"Они — мои кровинки. Они похожи на моего первого мужа Евгения... Но тяжелая ситуация", — резюмировала звезда "Роксоланы".

Ольга Сумская с дочерью Антониной Фото: Instagram

Дочь Сумской в Москве

Антонина Паперная живет в России и замужем за российским актером Владимиром Яглычем, с которым воспитывает двоих детей. Женщина работает в РФ, замалчивая войну в своей родной Украине.

"Это страшная драма в ее жизни, потому что человек в такой ситуации. Человек там уже находится более 13 или 14 лет, она замужняя женщина, у нее двое детей. Это очень-очень страшная тема для меня как для матери — осознавать это и быть беспомощной. Я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить. Она мой первенец, моя дочь", — говорила Сумская.

Интересно, что Антонина недавно снялась в новом сериале в Москве, чем хвасталась в своих соцсетях.

Антонина Паперная активно работает в РФ Фото: Instagram

