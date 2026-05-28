Ольга Сумська заговорила про доньку, яка живе в Росії: "Важка ситуація"
Українська акторка Ольга Сумська дала рідкісний коментар про свою старшу доньку Антоніну Паперну, яка замовчує війну в Україні та живе в Москві.
В інтервʼю "Наодинці з Гламуром" зірка серіалу "Роксолана" каже, що зв’язок між ними, попри труднощі та відсутність зустрічей, зберігається.
Сумська розповіла про дочку в РФ
"Хіба може мама не спілкуватися з дітьми? Може, і є такі приклади, але не у нашому випадку. Це моє рідне дитя. Діти дорослішають. Бажаю здоров’я, натхнення, витримки", — зазначила Сумська.
Акторка також заговорила про можливу зустріч з Антоніною в Європі, зазначивши, що наразі "не має можливості" це зробити.
За словами Ольги Вʼячеславівни, онуки називають її на ім’я, а "бабуся" звучить нечасто. Через війну вони бачаться лише через екрани.
"Вони — мої кровинки. Вони схожі на мого першого чоловіка Євгена… Але важка ситуація", — резюмувала зірка "Роксолани".
Донька Сумської в Москві
Антоніна Паперна живе в Росії та одружена з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей. Жінка працює в РФ, замовчуючи війну у своїй рідній Україні.
"Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Людина там вже перебуває понад 13 чи 14 років, вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері — усвідомлювати це і бути безпорадною. Я не можу ані повпливати, ані зарадити, лише любити. Вона мій первісток, моя доня", — казала Сумська.
Цікаво, що Антоніна нещодавно знялася в новому серіалі в Москві, чим хизувалася у своїх соцмережах.
