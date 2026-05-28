Ольга Сумська заговорила про доньку, яка живе в Росії: "Важка ситуація"

Українська акторка Ольга Сумська дала рідкісний коментар про свою старшу доньку Антоніну Паперну, яка замовчує війну в Україні та живе в Москві.

В інтервʼю "Наодинці з Гламуром" зірка серіалу "Роксолана" каже, що зв’язок між ними, попри труднощі та відсутність зустрічей, зберігається.

Сумська розповіла про дочку в РФ

"Хіба може мама не спілкуватися з дітьми? Може, і є такі приклади, але не у нашому випадку. Це моє рідне дитя. Діти дорослішають. Бажаю здоров’я, натхнення, витримки", — зазначила Сумська.

Акторка також заговорила про можливу зустріч з Антоніною в Європі, зазначивши, що наразі "не має можливості" це зробити.

За словами Ольги Вʼячеславівни, онуки називають її на ім’я, а "бабуся" звучить нечасто. Через війну вони бачаться лише через екрани.

"Вони — мої кровинки. Вони схожі на мого першого чоловіка Євгена… Але важка ситуація", — резюмувала зірка "Роксолани".

Відео дня

Ольга Сумська з донькою Антоніною Фото: Instagram

Донька Сумської в Москві

Антоніна Паперна живе в Росії та одружена з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей. Жінка працює в РФ, замовчуючи війну у своїй рідній Україні.

"Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Людина там вже перебуває понад 13 чи 14 років, вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері — усвідомлювати це і бути безпорадною. Я не можу ані повпливати, ані зарадити, лише любити. Вона мій первісток, моя доня", — казала Сумська.

Цікаво, що Антоніна нещодавно знялася в новому серіалі в Москві, чим хизувалася у своїх соцмережах.

Антоніна Паперна активно працює в РФ Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ольга Сумська публічно підтримала скандальну блогерку Софію Стужук.

Знаменитість заговорила про відсутність світла, запропонувавши "забирати" його з вулиці в домівки людей. А реакція українців була очікувана.

Крім того, акторка зняла відео під трек росіянина і вляпалася у скандал.