"Фильтруй базар": Сумская резко ответила Горбунову — тот высмеял ее внешность (фото)

Актёр Алексей Горбунов попал в скандал из-за грубых высказываний о внешности и карьере Ольги Сумской. Звезда экрана не выдержала оскорблений и публично ответила коллеге в социальных сетях. Многие украинские звёзды встали на её защиту.

Известная украинская актриса Ольга Сумская опубликовала в Instagram небольшой фрагмент разговора Алексея Горбунова с блогером, в котором актер позволил себе непристойный комментарий в её адрес.

Ведущий интервью попросил Горбунова поделиться впечатлениями о Сумской, с которой тот снялся в пяти совместных фильмах. Вместо корректного ответа актер нецензурно высказался о её внешности ("что у Сумской с **лом"), а блогер, вместо того чтобы прервать разговор, лишь рассмеялся и подзадоривал собеседника продолжать.

Позиция Сумской

Актриса не оставила ситуацию без внимания и обратилась к Горбунову, иронично заметив, что с ней всё в порядке, а вот его состояние вызывает всё больше вопросов. В заключение она посоветовала коллеге следить за своими словами.

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Алексей Горбунов оскорбил Ольгу Сумскую Фото: Instagram

"И действительно, что у меня с **лом? Похоже, пока всё в порядке, держится, а вот что у тебя с головой, Лёша, — вот в чём вопрос. Так что фильтруй базар", — прокомментировала она.

Коллеги поддержали Сумскую

Неоднозначное поведение Алексея Горбунова возмутило многих актеров. Тарас Цимбалюк написал, что подобное отношение, к сожалению, становится обычным явлением в индустрии, назвав Сумскую прекрасной и необыкновенной женщиной и выразив сожаление по поводу того, что часть коллег считает такие комментарии нормальными.

"Оля, каждый излучает то, чем наполнен. Спасибо, что в тебе есть свет и добро", — отметила певица Алена Алена.

Сумская ответила на обвинения Горбунова Фото: Instagram

Актрису также поддержали Роман Савранский и Елена Светлицкая.

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