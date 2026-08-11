Дженнифер Лопес продемонстрировала свою фигуру и пресс (фото)

57-летняя Дженнифер Лопес поразила поклонников новой красивой фотосессией в молочном шелковом комплекте.

Свой пост в Instagram звезда посвятила знаку зодиака, подписав снимки фразой "Сезон Львов продолжается".

Дженнифер Лопес поразила своим прессом Фото: Instagram

Смелый наряд артистка дополнила белыми слингбеками в черный горошек, миниатюрной сумочкой, вязаной косынкой и солнцезащитными очками.

Дженнифер Лопес позировала в шелковом комплекте Фото: Instagram

Поклонники были в восторге от подтянутой фигуры и рельефного пресса певицы, засыпав её множеством комплиментов в комментариях.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский актёр и основатель приюта для животных Алексей Суровцев оставил забавный комментарий под постом голливудской звезды Дженнифер Лопес в социальной сети Threads. Он пригласил певицу посетить Ирпень, пообещав угостить её шашлыком и познакомить со спасёнными котами.

Актриса поразила поклонников роскошным нарядом, в котором особое внимание привлекла её новая причёска. Звезда появилась на публике с изящной косой, уложенной вокруг головы, что мгновенно вызвало у украинских пользователей ассоциации с легендарным стилем Юлии Тимошенко.

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Кроме того, 18-летний ребенок Дженнифер Лопес, ранее известный как дочь Эмма, окончательно раскрыл свою идентичность как трансгендерный парень по имени Оскар. Об изменении гендерной идентичности и имени стало известно благодаря официальной программе выпускного вечера, где подросток уже указан под мужским именем и использует местоимение "он".