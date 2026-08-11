Дженніфер Лопес у спідньому показала свою фігуру та прес (фото)

57-річна Дженніфер Лопес вразила шанувальників новою красивою фотосесією в молочному шовковому комплекті.

Свій допис в Instagram зірка присвятила знаку зодіаку, підписавши кадри фразою "Сезон Левів триває".

Дженніфер Лопес вразила своїм пресом Фото: Instagram

Сміливий аутфіт артистка доповнила білими слінгбеками в чорну цятку, мініатюрною сумочкою, в’язаною косинкою та сонцезахисними окулярами.

Дженніфер Лопес позувала у спідньому Фото: Instagram

Фловери залишилися в захваті від підтягнутої фігури та рельєфного преса співачки, засипавши її безліччю компліментів у коментарях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український актор та засновник притулку для тварин Олексій Суровцев залишив кумедний коментар під дописом голлівудської зірки Дженніфер Лопес у соцмережі Threads. Він запросив співачку відвідати Ірпінь, пообіцявши пригостити її шашликом та познайомити з врятованими котами.

Акторка приголомшила шанувальників розкішним аутфітом, у якому особливу увагу привернула її нова зачіска. Зірка з'явилася на публіці з витонченою косою, викладеною навколо голови, що миттєво викликало в українських користувачів асоціації з легендарним стилем Юлії Тимошенко.

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Крім того, 18-річна дитина Дженніфер Лопес, яка раніше була відома як донька Емма, здійснила остаточний камінг-аут як трансгендерний хлопець на ім'я Оскар. Про зміну гендерної ідентичності та імені стало відомо завдяки офіційній програмі випускного вечора, де підліток уже значиться під чоловічим іменем і використовує займенник "він".