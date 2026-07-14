Дженніфер Лопес показалась із косою, як у Юлії Тимошенко (фото)

56-річна американська поп-діва та акторка приголомшила шанувальників розкішним аутфітом, у якому особливу увагу привернула її нова зачіска. Зірка з'явилася на публіці з витонченою косою, викладеною навколо голови, що миттєво викликало в українських користувачів асоціації з легендарним стилем Юлії Тимошенко.

Для свого виходу виконавиця обрала по-справжньому королівське вбрання, яке підкреслило її бездоганну фігуру та любов до розкоші. Дженніфер приміряла золотисту сукню-бюстьє, повністю декоровану масивним кольоровим камінням, кристалами та стразами, що нагадують коштовну мозаїку. Плечі зірки прикрашала велична золота накидка-кейп, яка додала аутфіту особливого драматизму та шику.

Дженніфер Лопес з косою, як у Тимошенко Фото: Instagram

Декольте акторки прикрашало масивне кольє з великими червоними та зеленими каменями, а у вухах виблискували ідентичні сережки-підвіски. Ефектний образ гармонійно завершували золотистий мікро-клатч та сяючі туфлі-човники на високих підборах.

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Хоча для українців зачіска "бубликом" насамперед асоціюється з вітчизняною політикою, у світовій індустрії краси це плетіння відоме як halo braid (коса-німб) або класичне етно-плетіння.

Дженніфер Лопес з косою Фото: Instagram

Дженніфер Лопес вкотре довела, що класичні елементи зачісок у поєднанні з сучасним високим стилем виглядають свіжо, елегантно та надзвичайно жіночно.

Юлія Тимошенко з фірмовою зачіскою Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дженніфер Лопес вразила сміливою сукнею в компанії ймовірного бойфренда.

Знаменитість показалася на публіці в спідниці українського бренду.

Крім того, зірка вразила прозорим комбінезоном.