Дженніфер Лопес показалась із косою, як у Юлії Тимошенко (фото)
56-річна американська поп-діва та акторка приголомшила шанувальників розкішним аутфітом, у якому особливу увагу привернула її нова зачіска. Зірка з'явилася на публіці з витонченою косою, викладеною навколо голови, що миттєво викликало в українських користувачів асоціації з легендарним стилем Юлії Тимошенко.
Для свого виходу виконавиця обрала по-справжньому королівське вбрання, яке підкреслило її бездоганну фігуру та любов до розкоші. Дженніфер приміряла золотисту сукню-бюстьє, повністю декоровану масивним кольоровим камінням, кристалами та стразами, що нагадують коштовну мозаїку. Плечі зірки прикрашала велична золота накидка-кейп, яка додала аутфіту особливого драматизму та шику.
Декольте акторки прикрашало масивне кольє з великими червоними та зеленими каменями, а у вухах виблискували ідентичні сережки-підвіски. Ефектний образ гармонійно завершували золотистий мікро-клатч та сяючі туфлі-човники на високих підборах.
Хоча для українців зачіска "бубликом" насамперед асоціюється з вітчизняною політикою, у світовій індустрії краси це плетіння відоме як halo braid (коса-німб) або класичне етно-плетіння.
Дженніфер Лопес вкотре довела, що класичні елементи зачісок у поєднанні з сучасним високим стилем виглядають свіжо, елегантно та надзвичайно жіночно.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Дженніфер Лопес вразила сміливою сукнею в компанії ймовірного бойфренда.
- Знаменитість показалася на публіці в спідниці українського бренду.
Крім того, зірка вразила прозорим комбінезоном.