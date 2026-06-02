Дженніфер Лопес показалася на публіці в спідниці українського бренду (фото)
Американська акторка приголомшила шанувальників вишуканим образом від українського бренду під час зйомок у Нью-Йорку. Зірка потрапила в об'єктиви папараці на виході зі студії шоу Watch What Happens Live у витонченому вбранні, яке ідеально підкреслило її фірмовий гламурний стиль.
Деталі зіркового аутфіту
Для телеефіру Джей Ло обрала ніжне та водночас розкішне поєднання елементів від дизайнерки Anna October:
- Верх: білий в’язаний кардиган, що додавав образу затишку.
- Низ: довга шовкова спідниця м'якого рожевого кольору з глибоким бордовим відтінком.
Аксесуари та завершення образу
Свій вихід акторка продумала до найменших дрібниць. Вона доповнила лук елегантними мюлями з відкритим мисом та стильними великими сонцезахисними окулярами. Фінальними штрихами стали лаконічне золоте кольє, бездоганна зачіска та ніжний макіяж у нюдових тонах.
