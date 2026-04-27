56-річна Дженніфер Лопес в обтислих лосинах вразила сталевим пресом (фото)

56-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес хизується своїм вражаючим пресом після ранкового тренування в спортзалі.

Артистка опублікувала в соцмережах селфі під час ранкового тренування, одягнена в укорочений топ з довгими рукавами, блискучі чорні легінси та білі кросівки.

Джей Ло похизувалася фігурою

Лопес позувала перед дзеркалом, щоб продемонструвати свій прес, який її вбрання ідеально підкреслило.

Вона підписала фотографії емодзі зі згинання біцепса, а також написала в Instagram Stories: "Вставай і мчись".

Виконавиця хіта Let’s Get Loud отримала багато підтримки в коментарях, зокрема від експертки з фітнесу серед знаменитостей Трейсі Андерсон, яка написала: "Цей прес!!!"

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

В іншому коментарі написано: "Чиста дисципліна. Вічне натхнення".

Минулого місяця Лопес сказала, що вона "щаслива" та "вільна" після розлучення з 53-річним оскароносним актором Беном Аффлеком.

Життя після розлучення

"Я переживаю свою щасливу еру", — заявила зірка в інтерв'ю Nightline.

Вона зазначила, що також навчилася перестати чинити на себе сильний тиск.

"Я дійшла до того моменту, коли я справді довіряю собі та трохи більше ціную себе, замість того, щоб бути такою суворою до себе та завжди намагатися щось довести", — поділилася Лопес.

Вона зізналася, що їй "довелося все зупинити" та взяти "рік відпустки з роботи", щоб належним чином оговтатися від свого четвертого розлучення: "Я скасувала гастролі та просто вирішила бути вдома та посидіти в тому, що сталося, не тікаючи від цього через роботу, через іншу людину, через що завгодно — просто посидіти".

